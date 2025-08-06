Дорогой и малопопулярный: Volkswagen Touareg готовится к отставке, преемника не будет

Флагманский SUV марки Volkswagen с продольным расположением силового агрегата больше не отвечает запросам рынка, его продажи снижаются, производство завершится в 2026 году.

Volkswagen Touareg первого поколения дебютировал в 2002 году вместе с родственным Porsche Cayenne, и это поколение получилось самым, скажем так, нашумевшим: в нём были честные внедорожные модификации с понижающей передачей в раздаточной коробке и ныне коллекционные версии с 6,0-литровым бензиновым W12 и 5,0-литровым турбодизелем V10.

Volkswagen Touareg всех трёх поколений

«Второй» Touareg, что выпускался с 2010 по 2018 год, уже не имел экзотических версий, но всё ещё был в отдельных модификациях внедорожником, а вот в третьем поколении, что увидело свет весной 2018 года, Touareg окончательно «опаркетился», получил упрощённую систему полного привода с межосевой муфтой, лишился «понижайки» и блокировки заднего дифференциала.

Актуальный Volkswagen Touareg

Американский рынок Touareg покинул ещё в 2017 году, то есть во втором поколении, здесь ему на смену пришёл более крупный и при этом более доступный кроссовер Volkswagen Atlas на платформе MQB, то есть с поперечным расположением силового агрегата. К слову, сейчас Atlas является самой востребованной моделью Volkswagen в США: во втором квартале этого года он обогнал по продажам компактный седан Jetta. Для Туарега после 2017 года основным рынком стала Европа.

Актуальный Volkswagen Touareg

В 2023 году «третий» Touareg пережил рестайлинг. Казалось бы, уже вовсю должна идти разработка четвёртого поколения этой модели, но его не будет: как сообщил сегодня британский журнал Autocar со ссылкой на свои источники в компании Volkswagen, нынешний Touareg будет снят с производства на заводе в Братиславе в 2026 году, преемника ему не готовят.

Актуальный Volkswagen Touareg

Данные JATO Dynamics показывают, что продажи VW Touareg в Европе в последние годы снижаются: в 2023 году реализовано 15 613 шт., в 2024-м — 14 962 шт., в первой половине 2025-го — 6928 шт. (-6% по сравнению с АППГ). В лучшие годы, а именно в начале 2010-х Туарегу удавалось расходиться по миру тиражом около 80 000 шт. Сейчас Touareg стоит в Германии от 73 765 евро.

Volkswagen Tayron

Минувшей весной Volkswagen начал продавать в Европе среднеразмерный кроссовер Tayron на платформе MQB – он, по сути, и заменит близкий по размерам, но более дорогой и статусный Touareg. Стоит Tayron от 45 475 евро, с начала года в Европе продано уже более 20 000 экземпляров этой модели.