Volkswagen приступил к производству кроссовера Tayron для Европы

Европейскую премьеру новый кроссовер Volkswagen Tayron справил в октябре. Эта модель, по сути, представляет собой удлиненную версию Тигуана актуального третьего поколения. То есть Тайрон придет на смену VW Tiguan Allspace. Так вот сегодня Volkswagen объявил о старте производства Tayron: для Старого Света паркетники выпускает головное предприятие, расположенное в немецком Вольфсбурге, которое также делает родственный Tiguan, Golf и Touran. Ну и напомним, что прежде имя Tayron носил кроссовер, предназначенный только для Китая. Там модель совсем недавно перешла в новое поколение, получив к имени приставку в виде буквы L. При этом в плане дизайна «поднебесный» свежий SUV во многом повторил евроверсию. Для китайцев Tayron L, разумеется, производят локально – за выпуск отвечает СП FAW Volkswagen. Но вернемся к «европейцу».
Первым с конвейера сошел VW Tayron в цвете Ultra Violet Metallic с турбодизелем 2.0 TDI и панорамной крышей. Сообщается, что в течение ближайших недель завод будет выпускать демонстрационные автомобили, которые отправятся в салоны дилеров по всей Европе. В шоу-румах машины должны появиться в марте, после чего начнутся отгрузки товарных кроссоверов. К слову, в Старом Свете уже открыт прием заказов.
Длина европейского Volkswagen Tayron равна 4770 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2791 мм. Размеры VW Tiguan: 4539/1842/1639 мм, расстояние между осями – 2680 мм. Европейцам Тайрон доступен с пяти- или семиместным салоном. Объем багажника пятиместного кроссовера составляет 885 литров, со сложенным вторым рядом кресел этот показатель увеличится до 2090 литров. Багажник семиместного SUV вмещает от 345 до 1905 литров.
В списке стандартного оборудования Тайрона значатся виртуальная приборка, мультимедиа, девять подушек безопасности, камера заднего вида, ассистент парковки, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Среди опций – адаптивная подвеска, вентиляция и массажер кресел, голосовой помощник IDA с «умным» чат-ботом ChatGPT.
Техника такая же, как у «старосветского» Тигуана. «Традиционные» версии – это бензиновый турбомотор 2.0 TSI (204 или 265 л.с.) или упомянутый выше турбодизель 2.0 TDI (150 или 193 л.с.), оба двигателя сочетаются с 7DSG. Еще можно выбрать «мягкий» гибрид с бензиновой турбочетверкой 1.5 eTSI (но младшая версия на 130 л.с. Тайрону не досталась – только 150 л.с.), 48-вольтовым стартер-генератором и 7DSG. В гамме есть и подзаряжаемый гибрид, у которого два варианта мощности. VW Tayron eHybrid имеет турбомотор 1.5 TSI, который работает по экономичному циклу Миллера, встроенный в шестиступенчатую eDSG электродвигатель и батарею емкостью 19,7 кВт*ч. Совокупная отдача системы – 204 или 272 л.с. Полный привод положен чисто бензиновому паркетнику и Тайрону с топовым дизелем, все остальные версии переднеприводные.
В Германии Volkswagen Tayron стоит от 45 475 евро (около 5,3 млн по текущему курсу).
Между тем неделю назад дебютировал новый VW Tiguan для США. Под хорошо знакомым и россиянам именем там будут продавать как раз-таки Tayron, вот только американский паркетник ближе к китайскому варианту. Для Штатов машины будут производить в Мексике.
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