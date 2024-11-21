Представлен другой Volkswagen Tiguan: переименованный Tayron без выбора мотора

Новый Тигуан готовится выйти на американский рынок. Там будут продавать длиннобазную версию, которая в Европе превратилась в отдельную модель Tayron. При этом для американцев кроссовер заявлен с безальтернативным турбомотором 2.0 – без всяких гибридных довесков.

В Европе Volkswagen Tiguan третьего поколения дебютировал еще в сентябре прошлого года, такой кроссовер уже добрался и до других регионов. А вот в Штатах паркетник новой генерации только готовится к старту продаж: премьеру провели сегодня на автосалоне в Лос-Анджелесе. В США под именем Tiguan предложат европейский Tayron – по сути, удлиненный Tiguan, который теперь сделали отдельной моделью. Это уже привычное решение для американского рынка: сейчас в роли Tiguan там тоже продается удлиненный европейский Tiguan Allspace. Кстати, в Китае недавно также появился свежий VW Tayron – там паркетник нового поколения носит приставку L.

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Американский VW Tiguan пока продемонстрировали лишь в «оспортивленной» версии R-Line. В плане дизайна такой кроссовер в целом повторил VW Tayron для Европы и КНР. При этом на заднем бампере «американца» расположены вертикальные светоотражающие элементы – как у китайского SUV (у «старосветского» Tayron они горизонтальные). Если же сравнивать с глобальным коротким Тигуаном, то у растянутого кроссовера собственные фары (за доплату доступна матричная оптика), плюс изменен рисунок задних фонарей. В других странах стандартный Тайрон – без пакета R-Line – вдобавок имеет оригинальную радиаторную решетку. В Штатах для Тигуана предусмотрены 17-, 19- или 20-дюймовые колеса.

Габариты американского паркетника не раскрыли. Длина европейского Volkswagen Tayron равна 4770 мм (китайского – 4684 мм), ширина – 1852 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2791 мм. Ну и для сравнения, размеры глобального нового Тигуана: 4539/1842/1639 мм, расстояние между осями – 2680 мм.

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Внутри предназначенный для США кроссовер тоже скопировал «европейца» (интерьер китайского VW Tayron оформлен чуть иначе – например, у него есть отдельный пассажирский дисплей). В салоне установлены виртуальная приборка и крупный планшет мультимедиа, который возвышается над передней панелью. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На центральном тоннеле есть шайба с небольшим экранчиком: ее можно использовать для выбора режима движения или регулировки громкости, плюс она способна менять подсветку и диодный рисунок на вставках, расположенных на панели и дверях. Любопытно, что в Штатах новый VW Tiguan будет доступен исключительно в пятиместном исполнении, тогда как предшественник имеет семь мест, да и европейцы могут выбрать трехрядный Tayron.

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В списке оборудования модели также значатся: трехзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, подогрев руля и кресел (передние сиденья еще имеют вентиляцию и массажер) и комплекс систем безопасности IQ.Drive (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).

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Если в Европе короткий VW Tiguan и удлиненный VW Tayron доступны со множеством силовых установок, включая гибридные версии, то в США для паркетника заявлен лишь один мотор – по крайней мере, пока. Это модернизированная бензиновая турбочетверка 2.0 TSI серии EA888: мощность выросла со 187 до 204 л.с. Двигатель все так же сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом. Привод передний или полный.

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Цены нового Volkswagen Tiguan объявят в США позже, как и дату старта продаж. Уходящий кроссовер там сейчас стоит от 28 880 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 2,9 млн рублей по актуальному курсу.