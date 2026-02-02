Новый кроссовер Omoda C5, предназначенный для РФ, показался на свежих фото

Новинки ×
Паркетник получит более футуристичную внешность в том же стиле, в котором уже оформлен актуальный Omoda C7 для российского рынка.

Принадлежащий китайской компании Chery бренд Omoda, созданный для экспортных рынков, был анонсирован летом 2022-го. Его первенцем в России стал кроссовер Omoda C5, который официально дебютировал в стране в октябре того же года. Местная модель пережила рестайлинг в 2024-м. Как Kolesa.ru отмечал ранее, паркетник оказался довольно востребован: за три года присутствия C5 на рынке РФ дилеры реализовали около 95,5 тыс. экземпляров.

На фото: новый кроссовер Omoda C5 (для российского рынка)

В конце 2025 года для России был анонсирован свежий кроссовер Omoda C5, причём тогда сообщалось, что грядущий SUV станет моделью нового поколения. Любопытно, что теперь в российском офисе бренда говорят о том, что в 2026 году марка собирается «представить обновление бестселлера – фастбэк-кроссовера Omoda C5».

В местном представительстве отметили, что новый паркетник С5 получит более футуристичный дизайн экстерьера в том же стиле, в котором уже оформлен актуальный кроссовер Omoda C7, предназначенный для российского рынка. Судя по снимкам, у грядущего SUV будет заострённый «акулий» нос, покатый капот с новыми выштамповками, кроме того, он избавится от большой безрамочной радиаторной решётки с рисунком в виде ромбов.

Место «гриля» займёт неприметная горизонтально вытянутая прямоугольная выемка, а в нижнюю часть встроят довольно крупный воздухозаборник. У Omoda C5 останется обвес из чёрного пластика по периметру кузова, но его снабдят совершенно новой головной оптикой. Верхние «раскосые» элементы – это дневные ходовые огни, а ниже расположены основные блики фар, интегрированные в треугольники боковых воздухозаборников.

Автомобиль на снимках имеет двухцветные колёсные диски, традиционные наружные зеркала с чёрными корпусами, а также обычные дверные ручки, окрашенные в цвет кузова. На корме Omoda C5 останется прежний спойлер, установленный в верхней части багажной двери, а также «монофонарь» той же формы, однако у него, очевидно, будет иной световой рисунок – в виде молнии (оформление сходе с Omoda C7). Ещё у новинки иначе оформлена нижняя часть заднего бампера.

Снимков интерьера нового кроссовера Omoda C5 пока нет. В российском офисе бренда отметили, что оснащение салона выйдет на новый уровень, и пообещали изменения в эргономике и электронных системах. Подробности о том, какие обновки получит салон паркетника, станет известно позже.

Ещё модели пообещали «обновление трансмиссии и интеллектуальной электроники», подробности тоже появятся позже. Напомним, актуальный кроссовер С5 предлагается в РФ с бензиновыми турбомоторами объёмом 1,5 и 1,6 литра, их отдача равна 147 л.с. (210 Нм) и 150 л.с. (275 Нм) соответственно. Первому двигателю положен вариатор и передний привод, второму – семиступенчатый робот с двумя сцеплениями и полный привод.

На фото: салон актуального кроссовера Omoda C5 (для российского рынка)

Цены новинки компания обнародует позже, ближе к старту продаж. Согласно прайс-листу на официальном сайте Omoda, начальная стоимость переднеприводного паркетника 2024 года выпуска равна 2 479 000 рублей (указана цена без учёта скидок), а за топовый «полноприводник» 2025 года выпуска просят не менее 2 939 000 рублей.

