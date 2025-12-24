Кроссовер Omoda C5 нового поколения для России: официальные фото

Российское представительство Omoda анонсировало новую генерацию своего бестселлера – кроссовера C5. В продажу такой SUV поступит в следующем году.

Компактный паркетник Omoda C5 появился в России в 2022 году, он стал первенцем бренда, созданного компанией Chery специально для экспортных рынков. Рестайлинг нашей версии провели в 2024-м. Модель оказалась вполне успешной. Как отметили в местном офисе Omoda, всего за три года C5 разошелся по РФ тиражом примерно 95 500 экземпляров. Теперь же для России анонсирован свежий кроссовер Omoda C5 – такой SUV официально объявлен моделью нового поколения, его запуск намечен на 2026 год.

Omoda C5 нового поколения 1 / 3 Omoda C5 нового поколения 2 / 3 Omoda C5 нового поколения 3 / 3

Судя по первым фирменным изображениям, кроссовер сохранит узнаваемый силуэт. При этом у Omoda C5 будет совсем другое оформление передней части – с «мотивами» старшего паркетника Omoda C7. Бестселлеру марки также обещан новый интерьер, но его пока не продемонстрировали. Характеристик тоже еще нет, их раскроют ближе к дате старта продаж.

Omoda C5 нового поколения

﻿Длина нашего нынешнего кроссовера Omoda C5 равна 4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1588 мм, колесная база – 2630 мм. Паспортный дорожный просвет в зависимости от версии – 180 или 190 мм.

Нынешний кроссовер Omoda C5 1 / 5 Нынешний кроссовер Omoda C5 2 / 5 Нынешний кроссовер Omoda C5 3 / 5 Нынешний кроссовер Omoda C5 4 / 5 Нынешний кроссовер Omoda C5 5 / 5

Кроссовер первого поколения 2024 модельного года в РФ доступен с бензиновыми турбомоторами 1.5 (147 л.с.) и 1.6 (150 л.с.). Младший двигатель сочетается с вариатором, второй укомплектован семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Машины с 1.5T имеют передний привод, кроссоверы с 1.6T по умолчанию полноприводные. Omoda C5-2025 предложен со старшим мотором, 7DCT и полным приводом.

Актуальный паркетник Омоды сегодня стоит от 2 429 900 до 3 029 900 рублей.