Обновлённый кроссовер Omoda C5 для России: комплектации и цены

Первые фирменные изображения рестайлингового кросса Omoda C5, предназначенного для РФ, выложили в Сеть в сентябре-октябре. Теперь же такая модель обзавелась собственной страницей на местном сайте марки, причем там сразу опубликован прайс-лист. Напомним, компактный кроссовер стал первенцем отдельного бренда Omoda, созданного компанией Chery специально для экспортных рынков. У нас продажи модели стартовали в 2022 году. Затем российскую линейку пополнили седаны Omoda S5 и Omoda S5 GT (переименованные Chery Arrizo 5 Plus и Arrizo 5 GT соответственно). А в некоторых странах еще присутствует старший кроссовер Omoda C9, то есть Exeed RX с другими эмблемой и шильдиками.

Было — стало

Рестайлинг принес Omoda C5 новую безрамочную радиаторную решетку в стиле паркетника Omoda C7, который только готовится к старту производства (в РФ его тоже привезут). «Пятерка» также получила иной передний бампер. Вдобавок заменили диодные ходовые огни – они теперь как у электроверсии (в России электрический SUV пока не продают). Наконец, соединяющая ДХО плашка из хромированной превратилась в черную, плюс на ней отныне красуется надпись с названием марки (у дорестайлингового кроссовера буквы расположены на капоте). Корму и интерьер реформы не затронули.

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Размеры не изменились. Длина Omoda C5 равна 4400 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1588 мм, колесная база – 2630 мм. Паспортный дорожный просвет составляет 190 мм.

Как и прежде, в России Omoda C5 предлагается с бензиновыми турбочетверками 1.5 (147 л.с., 210 Нм) и 1.6 (150 л.с., 275 Нм). Первый двигатель сочетается с вариатором, машины с 1.5T имеют передний привод. Второму мотору положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, кроссоверы с 1.6T – исключительно полноприводные.

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Обновленная Omoda C5 с базовым движком доступна в версиях Fun, Lifestyle и Ultimate. Комплектации дореформенной пятидверки с 1.5T сейчас носят такие же названия. Если сравнивать с прежним кроссовером, то список оборудования самого дешевого варианта пополнила беспроводная зарядка для смартфона. В базе также есть 17-дюймовые диски, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля и передних сидений, объединенные в табло виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, кондиционер, камера заднего вида, круиз-контроль. Начиная с версии Lifestyle появляются 18-дюймовые колеса, противотуманки, электропривод багажной двери, двухзонный климат-контроль, подогрев задних сидений, камеры кругового обзора, система мониторинга «слепых» зон. Топовый переднеприводный кроссовер Omoda C5 1.5T Ultimate – это еще люк в крыше, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе и помощи при движении в пробках.

У полноприводного кросса с 1.6T и 7DCT после рестайлинга появилась новая начальная версия Drive, она присоединилась к прежним Active и Supreme. Наполнение комплектаций Omoda C5 4WD в целом идентично переднеприводным вариантам. Разве что все кроссоверы с полным приводом по умолчанию имеют 18-дюймовые колеса, а у топ-версии Supreme еще есть вентиляция передних сидений.

Рекомендованные цены обновленного переднеприводного паркетника Omoda C5 с 1.5T и CVT без учета акций выглядят следующим образом: Fun – 2 519 900 рублей, Lifestyle – 2 769 900 рублей, Ultimate – 2 909 900 рублей. Полноприводный кроссовер с 1.6T и 7DCT в версии Drive стоит 2 849 900 рублей, комплектация Active обойдется в 3 119 900 рублей, цена топового исполнения Supreme – 3 259 900 рублей. Дореформенный кроссовер пока в строю: за переднеприводные машины сейчас просят 2 319 900 – 2 783 900 рублей, полноприводные обойдутся в 3 069 900 – 3 209 900 рублей.