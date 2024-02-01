Кроссовер Omoda E5 добрался до РФ, продажи стартуют весной

В Китае Omoda представляет собой одну из серий «материнского» бренда Chery, тогда как в ряде других стран, в том числе и на российском рынке, Омода представляет собой отдельную марку. Её первенцем в РФ стал кроссовер C5 (подробности об этой модели есть в нашем тест-драйве), продажи этого SUV стартовали осенью 2022-го. Следом, весной прошлого года, на рынок вышел седан S5, в сентябре семейство пополнилось его спорт-версией – S5 GT. В скором времени российская линейка будет расширена за счёт ещё одной новинки – паркетника Omoda E5.

На фото: Omoda E5

В местном представительстве бренда рассказали о том, что продажи новинки стартуют грядущей весной, более точная дата выхода Omoda E5 на рынок появится позже. Пока что компания провела презентацию кроссовера «в узком кругу» – в рамках встречи с участниками фан-клуба Омоды. Большинство технических подробностей пока держатся в секрете, зато можно посмотреть на живые фото экстерьера и интерьера SUV.

На фото: салон Omoda E5 1 / 2 На фото: салон Omoda E5 2 / 2

Напомним, Omoda E5 стала первой полностью электрической моделью бренда. На самом дела этот паркетник представляет собой «зелёную» версию уже представленного в РФ кроссовера С5. Анонс этой новинки появился ещё в июне 2023-го, тогда модель обозначили как Omoda C5 EV.



У «электрокросса» имеется несколько заметных визуальных отличий от вариантов с ДВС. Так, у Omoda E5 на месте традиционной радиаторной решётки находится большая заглушка, визуально напоминающая крупный широкий «икс». В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник с рисунком из вертикальных тонких линий. Оформление кормы отличается разве что за счёт отсутствия патрубков выхлопной системы.



Салон оформлен слегка иначе. Мультифункциональное рулевое колесо с усечённым «низом» осталось прежним. На месте и большое горизонтальное табло, объединяющее в cебе виртуальную приборку и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ обоих дисплеев равна 10,25 дюйма). Иначе оформлены дефлекторы вентиляции и центральный тоннель: он лишился рычага коробки передач и получил по-другому организованную нишу для беспроводной зарядки смартфонов.



Новой информации о технике пока нет. Ёмкость тягового аккумулятора Omoda E5 в местном представительстве марки по-прежнему не рассекретили, но известно, что запас хода на одной зарядке у «зелёного» кроссовера составляет 430 км. Правда, пока не ясно по какому циклу вели расчёт. Сообщается, что расход заряда батареи равен 15,5 кВт/ч на 100 км пробега. Паркетник может использовать быструю зарядку, которая позволяет пополнить запас батареи с 20% до 80% за полчаса.



Напомним, Omoda C5, предлагаемый в РФ, может быть либо с передним приводом, либо с полным. В первом случае он оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. (крутящий момент – 210 Нм), который работает в паре с вариатором. Во втором случае модель идёт со 150-сильной турбочетвёркой TGDI объёмом 1,6 литра (275 Нм); ей в комплект полагается семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями.

