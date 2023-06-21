Китайский «зелёный» кроссовер для РФ: Omoda анонсировала C5 EV

Полностью электрическая версия уже знакомого россиянам паркетника появится в продаже на местном рынке в четвёртом квартале текущего года.

О том, что на российский рынок выходит новый суббренд Omoda, в компании Chery рассказали в примерно год назад. Его первенцем в РФ стал компактный кроссовер Omoda C5 (его название для домашнего рынка – Chery Omoda 5). Официальная премьера этого SUV в РФ прошла в октябре прошлого года, на старте продаж модель была доступна только с передним приводом, а полноприводная модификация Omoda C5 присоединилась в начале минувшей весны.

На фото: Omoda C5 EV

В дальнейшем российское семейство модели пополнится за счёт полностью электрической версии – Omoda C5 EV. Полноценная презентация этого электрокара состоится позже, а пока опубликованы несколько официальных снимков будущей новинки.



«Электричка» визуально ощутимо отличается от исполнений с ДВС. У кроссовера с прибавкой EV похожим образом оформлена головная оптика со светодиодными полосками ходовых огней, но на месте большой радиаторной решётки находится сплошная заглушка, которая напоминает крупный «икс». Выше на хромированной планке располагается увеличенный логотип марки. В нижней части переднего бампера расположен шестиугольный горизонтально вытянутый воздухозаборник с рисунком в виде вертикальных полос.



У Omoda C5 EV «парящая» крыша чёрного цвета (эффект достигается за счёт такого же цвета стоек), традиционные дверные ручки и наружные зеркала, обвес по периметру кузова из некрашеного пластика. Модель получила оригинальные колёсные диски. Корма отличается за счёт отсутствия патрубков выхлопной системы, остальные элементы такие же, включая задние фонари и спойлер на верхней части багажной двери.



На фото: Omoda C5

Салон, вероятно, получит меньше отличий от вариантов с ДВС. Вероятно, у электрического кроссовера прежними останутся виртуальная приборка и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого – 10,25 дюйма), а также прежний центральный тоннель с функцией беспроводной зарядки смартфона и селектором коробки передач.



Напомним, габаритная длина бензинового кроссовера, уже представленного в РФ, составляет 4400 мм, ширина – 1830 мм, а высота – 1588 мм. Расстояние между осями у него равно 2630 мм, дорожный просвет – 190 мм, а объём багажника – 378 литров. Будут ли иными эти параметры у «зелёного» SUV, станет известно позже.



На фото: салон Omoda C5

О технике «электрички» в российском офисе Omoda пока ничего не рассказали. В моторной гамме актуального паркетника С5 числятся 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. (210 Нм), который работает в комплекте с вариатором, а также турбочетвёрка TGDI объёмом 1,6 литра с отдачей в 150 л.с. (275 Нм), идущий в паре с семиступенчатым автоматом с двумя мокрыми сцеплениями. В первом случае привод только передний, во втором – полный.



Полностью электрический кроссовер Omoda C5 EV появится в продаже на российском рынке в четвёртом квартале текущего года.