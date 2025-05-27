В России cтартовали продажи кроссовера Omoda C7, все цены известны

Поднебесный бренд Omoda, принадлежащий компании Chery, представил кроссовер Omoda C7 ещё в 2024 году (на некоторых рынках модель предложат под именем Omoda 7). Российский офис марки ранее уже показал внешность и салон флагмана, рассказал о его технике, а также составе комплектаций. Теперь компания официально объявила о старте продаж C7 в РФ и опубликовала полноценный прайс-лист.

На фото: Omoda C7

Рекомендованная розничная цена стартовой переднеприводной версии Joy составляет 3 399 900 рублей (с учётом всех действующих предложений стоимость составляет 2 799 900 рублей). Ценник самого доступного «полноприводника» – Drive – по прайсу составляет 3 699 990 рублей (со скидками – 3 099 900 рублей).

В списке базового оборудования Omoda C7 числятся: 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная оптика, задний парктроник, электропривод багажной двери (у всех версий кроме Joy), обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, ESC. Для салона предусмотрели двухзонный климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, цифровой щиток приборов диагональю 8,9 дюйма, а также информационно-развлекательную систему со сдвижным тачскрином на 15,6 дюйма и акустику с шестью динамиками.

Стоимость переднеприводного кроссовера Lifestyle по прайсу равна 3 649 900 рублей (со скидками – 3 049 900 рублей). Аналогичное оборудование у полноприводного флагмана Omoda C7 в исполнении Active, его цена в прайс-листе – 3 849 900 рублей (с учётом акций – 3 249 900 рублей).

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Эти версии дополнительно получили электропривод складывания наружных зеркал, комплекс камер кругового обзора 540о, передние датчики парктроника, подогрев сидений второго ряда, шторки безопасности, а также функцию голосового управления и аудиосистему с восемью динамиками.

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Покупка автомобиля в топовой комплектации Supreme обойдётся в РФ в 4 049 900 рублей (с учётом всех предложений – в 3 449 900 рублей). Такой Omoda C7 помимо полного привода имеет также 19-дюймовые колёсные диски, подушку безопасности между передними креслами, проекционный дисплей, панорамный люк, атмосферную подсветку салона с анимацией в ритм музыки, адаптивный круиз-контроль, а также комплекс водительских помощников и современных систем безопасности, в том числе мониторинг «слепых» зон, ассистент при движении в пробках и автоматическое переключение с дальнего света фар на ближний.

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Габаритная длина Omoda C7 равна 4660 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1670 мм, а расстояние между осями равно 2720 мм. Спереди у паркетника независимая подвеска типа Макферсон, сзади – многорычажка. Объём багажника у новинки равен 639 литрам, дорожный просвет у переднеприводных модификаций равен 176 мм, у «полноприводников» – 175 мм.

Под капотом Omoda C7

На российском рынке Omoda C7 предлагается только с одним двигателем – бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,6 литра, максимальная отдача которой составляет 150 л.с., а крутящий момент – 275 Нм (может «питаться» Аи-92). Мотор работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» у кроссовера с передним приводом уходит 10,4 секунды, с полным – 11,4 секунды.

Сейчас автомобили уже добрались до дилеров в РФ. Кстати, корреспондент Kolesa.ru уже успел испытать новинку в деле: все подробности – в экспресс-тесте Omoda C7.