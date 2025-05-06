Кроссовер Omoda C7 для России: раскрыт состав комплектаций

На нашем рынке новый флагманский паркетник Омоды предложат в пяти версиях, три из которых будут иметь полный привод. Двигатель один – бензиновая турбочетверка 1.6.

Российский офис Omoda (бренд принадлежит компании Chery) ведет активную подготовку к запуску новой модели – кроссовера с индексом C7. Так, в апреле стало известно о том, что была обновлена собственная страница паркетника на сайте марки. И в том же месяце сама компания объявила о завершении сертификации пятидверки. Ну а теперь раскрыт состав всех комплектаций. Напомним, мировую премьеру кроссовер Omoda C7 справил в прошлом году, однако ни в одной из стран продажи еще не стартовали. Судя по всему, Россия станет одним из первых рынков для новинки.

Согласно местному сайту Омоды, длина нашего паркетника равна 4660 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2720 мм. Для сравнения, габариты рестайлингового кроссовера Omoda C5: 4400/1830/1588 мм, расстояние между осями – 2630 мм. Объем багажника C7 – 639 л против 378 л у модели C5. Паспортный дорожный просвет новинки – 175 или 182 мм (в зависимости от версии).

В России Omoda C7 будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.6 (150 л.с. и 275 Нм), которая сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Мотор может «питаться» АИ-92. Привод передний или полный. В брошюре модели указано, что переднеприводный кроссовер наберет первую «сотню» за 9,4 секунды, полноприводный – за 10,4 секунды.

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Для Omoda C7 заявлены пять комплектаций. Согласно сайту, начальные версии Joy и Lifestyle предложат с передним приводом, версии Drive, Active и Supreme – полноприводные. В базе значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, задний парктроник, электропривод багажной двери, «кожаная» обивка, подогрев руля и передних сидений, виртуальная приборка на 8,9 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 15,6 дюйма (кстати, центральный экран может быть сдвижным, но, по предварительным данным, такая фишка у российской модели появится позже – не на старте продаж), двухзонный климат-контроль, система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, передние и боковые подушки безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, ESC.

Версии Lifestyle 2WD и Active 4WD дополнительно имеют передние датчики парктроника, подогрев кресел второго ряда, камеры кругового обзора, шторки безопасности, систему голосового управления, навигатор. Ну а топовый кроссовер Omoda C7 Supreme 4WD – это еще 19-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, атмосферная подсветка интерьера, подушка безопасности между передними креслами, проекционный дисплей, адаптивный «круиз», системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, помощи при движении в пробках и удержания в полосе движения.

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В продажу Omoda C7 должен поступить в ближайшее время, цен пока нет. Очевидно, что модель окажется дороже кроссовера Omoda C5, рестайлинговая версия которого сегодня без учета акций стоит 2 569 900 – 3 309 900 рублей.

Между тем на осень запланирован выход на глобальный рынок еще одной новинки марки – младшего паркетника Omoda C3. Для России эту модель официально еще не анонсировали, но, скорее всего, кроссовер все же доберется и до нашей страны.