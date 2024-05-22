Toyota раньше многих распознала страсть покупателей к кроссоверам, и RAV4, ставший одним из первых массовых автомобилей в этом сегменте, начал свое гордое шествие по крупнейшим рынкам мира. Правда, с годами кое-что менялось, и есть даже мнения о том, что именно с четвертого поколения звезда RAV4 пошла к закату. Однако счастливых обладателей это, кажется, нисколечко не волнует, да и на цене не сказывается: машины все так же устойчиво дороже конкурентов. Но, может, критики в чем-то правы? Чтобы это понять, сегодня мы разберемся с надежностью кузова, салона и электрики «четвертого» RAV4, а во второй части материала перейдем к подвескам, моторам и коробкам передач.

Техника

В этом поколении кузов стал строго пятидверным и пятиместным – никаких укороченных трехдверных версий. Для некоторых стран Европы предлагался «фургон» с глухими боковыми задними дверями без стекол, но это сугубо локальная переделка для местного рынка, с учетом налоговых особенностей стран Бенилюкса. Колесная база осталась той же, что у прошлого поколения, да и платформа в основе модели называется «New MC», тогда как у прошлого RAV4 она именовалась просто «MC», что намекает на то, что в технике есть что-то схожее. Но фактически это касается только компоновочных решений и мест установки подвесок – геометрия кузова изменилась очень значительно, да и в целом вся «тележка» МС не отличается высокой степенью унификации силового каркаса кузова и включает в себя огромное количество моделей радикально разных габаритов.

В сущности, это все тот же RAV4, к которому все привыкли: среднеразмерный кроссовер с поперечным, рядно-линейным расположением агрегатов и с опционным полным приводом через электромагнитную муфту. Кузов – цельностальной, передняя подвеска – МакФерсон, задняя – многорычажная. Моторы только четырехцилиндровые: бензиновые 2,0 серии 3ZR-FE и 3ZR-FAE, 2,5 серии 2AR-FE и 2AR-FXE, а также дизельные 2,0 1AD-FTV и 2WW (он же BMW N47) либо 2,2-литровые 2AD-FHV и 2AD-FTV. Мощность зависит от рынков сбыта, но бензиновые 2,0 имели мощность в 149/156 л.с., старшие 2,5 литра – 178/181 л.с. или 153 л.с. на гибридной версии. Дизельные моторы 2,0 выдают 122 или 143 л.с., а 2,2 литра – 150 л.с. Европейские машины могли комплектоваться 6-ступенчатой МКП – она была недоступна лишь для гибридной версии и дизельных 2.2, которые поставлялись только с АКП. Автоматические коробки тоже отличаются: бензиновым 2-литровым машинам положен вариатор, в пару к мотору 2,5 ставили классическую 6-ступенчатую АКП, а дизели на 2 литра автоматом не комплектовались вовсе.

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В целом, стоит отметить высокую унификацию с другими моделями Toyota на этой платформе. RAV4 – это такой же «конструктор», как и модели Volkswagen, только без привязки компонентов и… скучный: ничего по-настоящему прорывного для машин не предлагалось.

Хронология

Ноябрь 2012 года. Модель представлена на автосалоне в Лос-Анджелесе. Кузов – только пятидверный длиннобазный. Все моторы – четырехцилиндровые: бензиновые 2,0 и 2,5 литра на 156 и 181 л.с. и гибридная версия с двигателем 2,5 литра на 197 л.с.

Апрель 2013 года. Начало продаж в Европе. Моторная линейка в большинстве стран не включает в себя двигатель 2,5, зато в гамме есть два дизельных мотора: 2,0 и 2,2 литра на 122 и 150 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с полным приводом, но версия с двигателем 2,2 оснащается еще и 6-ступенчатой АКП.

Январь 2016 года. В продажу поступила обновленная модель. Обновление в основном касается внешности, изменениях в списке допоборудования и наполнении комплектаций. Кроме того, бензиновый мотор на 2,5 литра более не доступен в Европе без гибридного привода, а новый дизельный двигатель 2,0 серии WW – это агрегат BMW, перелицованный мотор серии N47. Полный привод больше не доступен с дизельными моторами. В России и США версии с мотором 2,5 остаются в продаже.

Ноябрь 2018 года. Представлено новое поколение модели. Выпуск предыдущего свернут в течение пары месяцев.

Кузов

Внешние панели

Это первое поколение RAV4, которое заметно ржавело уже в гарантийный период. Сколы на капоте и дверях очень интенсивно зацветали, что стало большим сюрпризом для владельцев. Однако парадокс в том, что ржавых машин в продаже сегодня не найти – даже экземпляры белого цвета, который традиционно для Toyota ржавеет раньше других, будут в парадном состоянии. Разумеется, мелкие сколы возможны, ведь краска все равно очень тонкая и мягкая, но следы ржавчины получится найти только в малодоступных местах – там, где она не бросается в глаза. При этом на улице вполне можно встретить такую машину в совсем не парадном состоянии и даже с солидными участками облупившейся краски и коррозии. В чем секрет?

На самом деле секрет прост: первые неудачные экземпляры японской сборки перекрасили дилеры по гарантии, а машины питерской сборки были изначально окрашены лучше, да и появляющиеся сколы и коррозию подкрашивали вовремя. Но вот для продажи RAV4 всегда готовят особенно тщательно, ведь цена на эти машины не опускается ниже миллиона, и ликвидность у них все еще высочайшая, несмотря на все неприятности по технической части. Поэтому у видимой коррозии просто нет шансов: вложения во внешний вид автомобиля окупаются многократно, и шансов найти неухоженный экземпляр «занедорого» от реального продавца нет – их успевают выкупить, покрасить и наполировать перекупщики. Да и большинство владельцев, продавая машину, поступает точно так же. К тому же владельцы Toyota негласно поддерживают легенды о качестве – ведь откровенность может привести к тому, что упадет цена машин на вторичном рынке, а это важный фактор.

Впрочем, при покупке RAV4 присмотреться стоит не только к качеству окраски и толщине покрытия. Люди невнимательны и делают ошибки, так что ржавчину все же можно обнаружить во многих уголках – просто это те места, куда смотрят редко. В первую очередь осмотрите кромку и внутреннюю сторону капота, переднюю кромку крыши и нишу лючка бензобака. Ну а самое неприятное место – это часть задней двери, что примыкает к колесной арке, и уплотнение в этой области: тут стоит отогнуть уплотнитель и очень внимательно осмотреть металл. Сколы на крупных панелях и у пластика облицовки арок попадаются, но вот здесь все обычно уже закрашено и закрыто. Не поленитесь покачать пластик на дверях, иногда под ним видны неприятные следы нарушений ЛКП.

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В проемах дверей осмотрите нижнюю часть вдоль уплотнительной резинки и у декоративной пластины. Любые вздутия там – это крайне неприятный сюрприз, видимые повреждения могут оказаться лишь малой частью проблемы. Благо металл тут толстый, так что зачистить и окрасить его повторно можно. На задней двери уделите внимание нижней плоскости и нижней кромке видимой поверхности, а вот ниша номерного знака тут редко огорчает коррозией.

Если вы покупаете автомобиль не для перепродажи, а с прицелом на долгую эксплуатацию, учитывайте, что осмотр RAV4 должен быть очень тщательным еще и потому, что толщиномер очень слабо помогает в деле установления следов ремонтов, если детали красились с полной очисткой панели. А такой прием для удаления поверхностной коррозии здесь использовался весьма часто.

Снизу

На московские, а также питерские и прочие «северные» экземпляры RAV4 смотреть снизу может быть неприятно. Ведь при неплохом внешнем состоянии есть шансы увидеть обильную поверхностную коррозию вокруг топливного бака, у задней подвески и под пластиком порогов. Даже просто заглянув под задний бампер, можно увидеть ржавчину у нижних креплений «лыжи» заднего бампера к днищу, а еще – найти ржавчину на подрамнике задней подвески и точечную коррозию у кронштейна буксировочного крюка, вокруг заглушек ниши багажника и на концах задних лонжеронов, особенно над выхлопной трубой.

Если залезть поглубже и снять локеры, то в задних арках коррозия будет вокруг каждой шпильки и по кромке арки, потому что пластиком она прикрыта только снаружи. Что любопытно, за трубками топливозаливной горловины есть тонкий слой антикора, и там даже при скоплении грязи кузов не гниет. Однако в целом днище держится хорошо, если только на машине не гоняли по бездорожью и во внутренних полостях нет залежей грязи. А особенно хорошо оно держится в южных регионах, где нет соли. Более того, даже «утопленники», привезенные из США, изначально не страдают коррозией внутренних полостей – видимо, внутри полостей антикора хватает. Главное, чтобы не в соленой воде топили.

Оборудование кузова

Если перейти от осмотра кузова к проверке деталей его внешнего оснащения, то тут внезапно оказывается, что Toyota перестает быть очень надежной. И если очень нежное лобовое стекло можно оправдать тем, что его сделали мягче ради пассажиров, то потеющие фары – беда необъяснимая. Их меняли по отзывной кампании, но почему-то у большей части владельцев они все равно установлены старого образца. Еще фары достаточно быстро затираются снаружи, но это как раз ожидаемо. Диодная оптика потеет точно так же, только цена замены будет кратно выше: ценник на одну фару доходит до 180 тысяч рублей. А про противотуманки и разговора нет, тут это расходник.

В задней оптике расходятся швы между слоями стекла, и они после мойки набирают воду. Центральный замок замерзает зимой, чего раньше у RAV4 не было – а из-за замерзания ЦЗ от перегрузки выбивает предохранитель. Личинки замков в дверях закисают, из-за чего возможны казусы, особенно зимой. У стеклоподъемников со временем перестает работать режим автозакрытия из-за перегрузки. Причина – в износе коллектора моторчиков привода, хотя в остальном механизм очень надежный. Блок кнопок в двери иногда заливает, но это больше зависит от отношения водителя. А вот уплотнители стекол рамок дверей поскрипывают вне зависимости от отношения к ним. Трапеция стеклоочистителя иногда ломается, что для довольно свежей машины странно. Зеркала скрипят при складывании, а ограничители дверей уже на третий год эксплуатации не имеют промежуточных положений. Упоры задней двери, которая тут стала обычной, подъемной, к пяти годам службы могут начать сдавать. В общем, ощущение качества, которое было свойственно машинам марки, снижается из-за каких-то мелочей. По отдельности они не так бросаются в глаза, но порой владельцам не везет, и таких проблем накапливается много. В результате эта «тысяча мелочей» иногда приводит к отзывам вроде «у меня Приора ломалась меньше».

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Салон

А вот салон у RAV4 радует владельцев. Качество материалов сильно подросло в сравнении с классическим, все стало наряднее, пластик мягче (правда, в европейских версиях – американцев чуть обделили), кожа лучше, ткани наряднее, подсветка лучше, тактильный отклик кнопок приятнее. Лучше стала и эргономика в целом.

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Износостойкость тканевых салонов отличная, основные уязвимые места – это обшивка руля, которая начинает лосниться после 120-150 тысяч пробега, обшивка передней панели над блоком регулировки зеркал у левого колена водителя, а также боковины сидений. У цельнокожаных сидений теряется фактура кожи и расползаются швы под тяжелыми водителями, но износостойкость материала тоже хорошая. А вот пластик бокса-подлокотника затирается часто, да и ручка двери с накладкой блока управления стеклами могут выдавать пробег. Провалившиеся кнопки климатики и другие возрастные поломки случаются, но это зависит от отношения владельца. Несколько снизилась «неубиваемость» всех элементов салона, на что тоже ворчат старые фанаты модели, но опять же, не для всех важен фактор вандалоустойчивости – для кого-то важнее дизайн и эргономика.

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Очень плохая шумоизоляция – это беда всего четвертого поколения RAV4, и даже ее улучшение у топовых версий после рестайлинга не спасает. Машина шумная, и комфорт пассажиров очень зависит от типа резины и асфальта под колесами.

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Климатическая система хлопот доставляет немного. Основная беда – это низкий ресурс вентилятора печки, он может зашуметь или встать в любой момент. Еще одна неприятность – это склонность японской климатики к появлению запаха из системы кондиционирования летом. Нужно чаще менять фильтры салона и не забывать об очистке системы. У дизельных машин даже есть PTC Heater – то есть, электрический «фен» для обогрева салона до прогрева охлаждающей жидкости. Жаль, его не ставили на бензиновые двухлитровые машины, они тоже греются очень плохо.

Электрика

По части электрики машина железобетонно стабильна. Большая часть проблем – это недозаряд аккумулятора из-за сигнализаций, нештатных магнитол и просто износа генераторов. Некоторое количество неприятностей встречается из-за одноразовых датчиков давления в колесах, износа приводов открытия задней двери, перегоревших лампочек и блоков розжига. Отдельный большой пласт проблем – это сбои из-за некачественной установки сигнализаций и мультимедийных систем.

Совсем редкие проблемы с проводкой к муфте привода задней оси и к датчикам АБС и уровня кузова, а заодно к датчикам парктроников имеются, но сильно владельцам машин не докучают. Здесь же можно упомянуть еще немного бед от «улучшайзинга» – например, внедрения подсветок или блоков от Lexus NX.

Промежуточный итог

Похоже, пока мнения скептиков о том, что «Toyota уже не та», относительно четвертого поколения RAV4 не оправдываются. Несмотря на подмеченный владельцами рост числа мелких отказов, машина все еще хороша, так что мантры про «императорское и японское качество» допустимы, во всяком случае – по перечисленным в первой части статьи узлам. Да, кузов мог бы быть окрашен лучше, а мелочи сделаны тщательнее, но Toyota не отстает от общего японского уровня. Однако сохранится ли общее впечатление таким же благоприятным после изучения подвесок, а главное – моторов и коробок передач? Это мы выясним во второй части материала о RAV4 четвертого поколения.