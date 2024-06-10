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Правила проезда тупика: надо ли уступать кому-то дорогу

10.06.2024 82 0 0

Знаки 6.8.1-6.8.3 на дороге видел каждый водитель. Вот только не каждый помнит правила проезда пересечения с тупиковой дорогой, а некоторые и вовсе считают тупик прилегающей территорией. Как работают знаки «Тупик» на практике?

Что означает знак «Тупик»?

Первое, что нужно учитывать – это то, что знаки 6.8.1-6.8.3 относятся к информационным знакам. То есть, они никак не регламентируют приоритет проезда и не меняют правила проезда перекрестков. Ну а второе, что нужно понимать – это как раз то, что знаки «Тупик», согласно ПДД, обозначают «дорогу, не имеющую сквозного проезда». Таким образом, знаки 6.8.2 и 6.8.3 обозначают пересечение с дорогой, не имеющей сквозного проезда – то есть, перекресток. А это означает, что правила проезда мимо знаков 6.8.2 и 6.8.3 ничем не отличаются от правил проезда других перекрестков.

6.8.2
6.8.3
Есть ли приоритет у того, кто едет мимо тупика?

На основании двух указанных выше выводов можно легко сделать третий. При проезде знаков 6.8.2 и 6.8.3 у водителя, который движется по дороге со сквозным проездом мимо тупика, по умолчанию нет приоритета над теми, кто выезжает из тупика. Надо понимать, что тупик – это не прилегающая территория, а дорога, не имеющая сквозного проезда. А значит, правила проезда из тупика или выезда из него – это правила проезда перекрестков.

Как проезжать перекресток с тупиковой дорогой?

Ответ на этот вопрос очевиден: перекресток с тупиковой дорогой нужно проезжать так же, как и любой другой перекресток. Если помимо знаков 6.8.2 и 6.8.3 никаких других знаков не установлено, то это равнозначный нерегулируемый перекресток. При проезде такого перекрестка нужно руководствоваться правилом «помехи справа». То есть, если вы едете по сквозной дороге, а тупик примыкает к ней справа и обозначен знаком 6.8.2, то вы обязаны уступить дорогу всем, кто выезжает с тупиковой дороги. Если не уступить дорогу в такой ситуации, то в случае ДТП вы получите штраф за непредоставление преимущества в размере 1000 рублей по части 2 статьи 12.13 КоАП, а также будете признаны виновником ДТП.

Если же помимо знака 6.8.2 или 6.8.3 на перекрестке установлены знаки приоритета, то это нерегулируемый неравнозначный перекресток. В такой ситуации ошибиться уже невозможно: нужно просто следовать требованиям знаков приоритета, которые укажут, у кого главная дорога: у того, кто движется по сквозной дороге, или у того, кто едет из тупика или в тупик.

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