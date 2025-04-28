Показан эффектный кроссовер Omoda C3, на подходе ещё несколько новинок

Компания Omoda продемонстрировала совершенно новую модель – компактный паркетник. В зависимости от рынка кроссовер будет доступен как только с ДВС, так и с гибридной или полностью электрической установкой.

Бренд Omoda провел первый показ нового паркетника: в некоторых странах модель появится под индексом C3, а где-то это будет просто Omoda 3. Презентация состоялась в Китае, однако кроссовер продемонстрировали лишь представителям зарубежных профильных медиа, ведь марка Omoda была создана компанией Chery специально для экспортных рынков.

Новый кроссовер Omoda C3, он же Omoda 3 1 / 2 Новый кроссовер Omoda C3, он же Omoda 3 2 / 2

Напомним, актуальный модельный ряд Омоды варьируется в зависимости от страны. Так, практически во всех регионах присутствия марки представлен паркетник C5, к выходу на глобальный рынок также готовится кроссовер Omoda C7. В некоторых странах (включая РФ) еще продают седаны Omoda S5 и Omoda S5 GT (переименованные Chery Arrizo 5 Plus и Arrizo 5 GT соответственно). Наконец, кое-где можно купить флагманский SUV с индексом C9 (Exeed RX с другими эмблемами и шильдиками) и, что любопытно, младший кросс с «тройкой» в названии, то есть клона рестайлингового Chery Tiggo 2 (он же Tiggo 3x в Китае). Впрочем, в отличие от той «тройки», новейшая пятидверка заявлена именно в качестве «мировой» модели.

Новый кроссовер Omoda C3, он же Omoda 3

Глобальный паркетник Omoda C3/Omoda 3 отличился эффектной внешностью с обилием острых граней. В компании даже называют кроссовер «кибер-механическим», то есть с обликом в стиле роботов «меха» (mecha). Модель получила двухъярусную головную оптику: сверху расположены плашки с двумя скошенными диодными полосками ДХО, блоки основных фар помещены в треугольные вставки, которые «подпирают» дополнительные LED-полоски. Кроссоверу также достались узкие задние фонари с пристыкованными «клыками».

Новый кроссовер Omoda C3, он же Omoda 3

Точные размеры еще не озвучены. По предварительным данным, длина Omoda C3 составляет примерно 4200 мм. Для сравнения, показатель нашего рестайлингового кроссовера Omoda C5 – 4400 мм, колесная база – 2630 мм.

Интерьер пока продемонстрировали на эскизе и рендере. Главная фишка внутри – вертикальный планшет мультимедийной системы. Внутри также установлены усеченный руль, виртуальная приборка и довольно лаконичная передняя панель. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Эскиз интерьера Omoda C3

О технике компания не рассказала. Известно лишь, что в зависимости от рынка Omoda C3 предложат как только с ДВС, так и в виде гибрида или полноценного электрокара. Запуск модели намечен на осень. Вероятно, впоследствии «тройка» доберется и до России.

Omoda C3 на фоне другой новинки марки — старшего кроссовера Omoda C7

Между тем бренд Omoda готовит и другие премьеры. Среди них – еще более компактные кроссоверы Omoda C1 и Omoda C2, гибридная модификация Omoda C5 с собственным дизайном экстерьера, а также некая новая версия Omoda C9 (возможно, уже в статусе глобальной модели). Подробности об этих машинах появятся позже.