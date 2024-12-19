Флагманский кроссовер Omoda C9 привезут в Европу

Как и на некоторых других экспортных рынках, под брендом Omoda в Старом Свете будут продавать хорошо знакомый россиянам паркетник Exeed RX. По предварительным данным, европейцам модель предложат в виде подзаряжаемого гибрида.

Дебютным рынком для флагманского кроссовера Omoda C9 стала Южная Африка, там продажи стартовали осенью. Недавно паркетник начали продавать еще и в Малайзии. Ну а теперь выяснилось, что модель также доберется до Европы: SUV анонсировал польский офис Омоды, при этом его ждут и в других «старосветских» странах. К слову, европейцам кроссовер предложат под именем Omoda 9 (представленный в РФ младший кросс Omoda C5 там известен как Omoda 5).

Omoda C9 для ЮАР 1 / 2 Omoda C9 для ЮАР 2 / 2

Напомним, «девятка» не является собственной разработкой марки. Другие эмблему и шильдики навесили на хорошо знакомую россиянам модель Exeed RX. Дело в том, что бренд Exeed в ЮАР, Малайзии и Европе не появится (марки Omoda и Exeed принадлежат компании Chery).

Omoda C9 для ЮАР

Если на южноафриканском и малазийском рынках сейчас доступен исключительно бензиновый кроссовер Omoda C9, то жителям Старого Света, как ожидается, модель сразу предложат в виде подзаряжаемого гибрида. В Китае у исходного Exeed RX тоже имеется бензоэлектрический вариант, аналогичную модификацию готовятся запустить и в России. Причем в Поднебесной сегодня продают гибрид с новым оформлением передней части – у него гладкий «нос». А вот в РФ демонстрировали Exeed RX Hybrid с прежней безрамочной решеткой радиатора. Каким будет гибридный паркетник Omoda 9 для Европы – точно пока неизвестно.

Omoda C9 для ЮАР

По предварительным данным, в состав установки «старосветской» модели войдут бензиновый турбодвигатель 1.5, пара электромоторов (то есть у кроссовера будет полный привод) и батарея емкостью 34,46 кВт*ч. Все подробности раскроют ближе к дате старта продаж: до европейских дилеров паркетник Omoda 9 должен добраться в первой половине следующего года.

Между тем «девятка» станет не единственной премьерой Омоды в Старом Свете. В 2025-м там также появятся рестайлинговый кроссовер Omoda 5 (российская пятидверка Omoda C5 уже обновилась) и совершенно новый паркетник Omoda 7 (в РФ это будет Omoda C7).