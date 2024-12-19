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  • Собравшийся в Россию кроссовер Omoda C7 показался на новых фото

Собравшийся в Россию кроссовер Omoda C7 показался на новых фото

19.12.2024 68 0 0

Известно, что паркетник китайской марки появится в продаже на российском рынке в следующем году.

Марка Omoda наряду со многими другими принадлежит Chery. В этом году бренд представил очередную новинку – кроссовер Omoda C7 (в некоторых странах он появится в продаже под названием Omoda 7). Его мировая премьера прошла в Поднебесной ещё весной, позже представительства компании начали рассказывать об экспортной версии модели. Ранее российский офис рассказал об основных характеристиках местного C7 и опубликовал официальные изображения паркетника. Теперь в Omoda поделились новыми изображениями салона.

На фото: салон Omoda C7

Интерьер Omoda C7 оформлен в стиле минимализма. Перед водителем располагается мультифункциональное рулевое колесо с «приплюснутым» с двух сторон ободом и небольшой горизонтальный дисплей, исполняющий роль виртуального щитка приборов. Также на передней панели расположен сдвижной тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 15,6 дюйма (разрешение 2,5K). В компании отметили, что экраном можно без проблем пользоваться даже при попадании на него прямых солнечных лучей из-за специального «антибликового эффекта».

Салон нового кроссовера отделан чёрном и белом цветах, предусмотрена атмосферная подсветка на 256 цветов с функцией динамического освещения. Кстати, она «подстраивается» как под различные ездовые режимы, так и под ритм той музыки, которая раздаётся из динамиков аудиосистемы.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в иерархии «поднебесного» бренда эта новинка окажется на одну ступень выше кроссовера C5. Габаритная длина Omoda C7 составляет 4621 мм (на 221 мм больше, чем актуальная российская версия C5), ширина – 1872 мм (на 42 мм больше), высота – 1673 мм (на 85 мм больше), а расстояние между осями – 2700 мм (на 70 мм больше).

На фото: Omoda C7

В списке особенностей внешности «семёрки» числятся: безрамочная решётка радиатора с рисунком в виде мозаики из сот, одноэтажная (в отличие от С5) головная оптика с тонкими полосками светодиодных ходовых огней в верхней части фар, «обычные» наружные зеркала на отдельных ножках, утопленные дверные ручки. Также паркетник получил задние фонари, которые оформлены в виде единого элемента, проходящего через всю ширину кормы, со световым рисунком в виде зигзагообразной линии.

Официальных данных о «начинке» российской версии кроссовера пока нет. По предварительной информации, на местном рынке Omoda C7 будет доступен с бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, его максимальный крутящий момент равен 275 Нм (отдача станет известна позже). В пару ему предложат семиступенчатую автоматическую коробку передач с двумя сцеплениями, для этого SUV предусмотрен полный привод. Стоит отметить, что в других странах «семёрка» будет доступна ещё с подзаряжаемой гибридной версией.

Сейчас паркетник Omoda C7 уже официально анонсирован для российского рынка: модель (пока без подробностей) появилась на местном потребительском сайте марки. Продажи новинки в РФ начнутся в следующем году, точная дата станет известна позднее.

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