Представлен кроссовер Omoda C7, на подходе ещё несколько новинок

Полномасштабный выход «це-седьмого» на глобальный рынок намечен на следующий год. По предварительным данным, модель будет доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида.

В Китае состоялся первый показ нового кроссовера Omoda: в некоторых странах эту модель будут продавать под индексом C7, а кое-где она появится как Omoda 7 или Omoda O7. Напомним, бренд Omoda был запущен компанией Chery в 2022 году специально для экспортных рынков, причем Россия стала одной из первых стран, где он появился. Паркетник C7 присоединится к более компактному кроссу Omoda C5 (это вполне себе оригинальный SUV, хотя в Китае его продают под брендом Chery) и его электроверсии E5, седанам Omoda S5 и Omoda S5 GT (переименованные Chery Arrizo 5 Plus и Arrizo 5 GT соответственно). К слову, в ЮАР еще анонсирован кроссовер Omoda C9, то есть Exeed RX с другими эмблемой и шильдиками.

В глобальной линейке бренда кросс Omoda C7 окажется на ступеньку выше модели C5. Длина «семерки» равна 4621 мм, ширина – 1872 мм, высота – 1673 мм, колесная база – 2700 мм. Таким образом, по своим габаритам паркетник близок к нынешнему Toyota RAV4. Для сравнения, размеры нашей версии Omoda C5: 4400/1830/1588 мм, расстояние между осями – 2630 мм.



Среди особенностей дизайна экстерьера C7 – традиционная головная оптика вместо двухэтажной у «це-пятого», безрамочная радиаторная решетка с мозаичным рисунком и расположенные на единой плашке задние фонари с узором в виде «импульса». В салоне – отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, при этом второй планшет можно будет сдвинуть в сторону переднего пассажира. Впрочем, Omoda C7 представляет собой прототип, пусть и почти готовый к производству: то есть финальный вариант интерьера все же может оказаться иным.



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Кроссовер дебютировал в виде подзаряжаемого гибрида PHEV с установкой на базе бензинового турбомотора 1.5. При этом, по предварительным данным, модель также будет доступна только с ДВС. Разумеется, вся техника от компании Chery. Больше информации о начинке раскроют позже.



На «мировой» рынок паркетник Omoda C7 выйдет в следующем году. И на 2025-й же, согласно глобальной стратегии бренда, намечен рестайлинг электрокросса Omoda E5. А к 2026 году гамму марки пополнит еще один кроссовер – Omoda 3 (он же, видимо, Omoda C3). Вот только подробностей о будущих новинках пока нет.

Что же касается России, то у нас ближайшей премьерой Омоды должен стать как раз электрокар E5. Кроме того, по неофициальной информации, скоро обновят и российский паркетник Omoda C5. Ну и вероятно, Omoda C7 к нам тоже привезут.