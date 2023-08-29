Из кроссовера Exeed RX сделали флагманский Omoda C9

В родном Китае Omoda – это лишь серия компании Chery, но для зарубежных рынков Омоду превратили в отдельный бренд, причем Россия стала первой страной, где он появился. Сейчас в гамму марки входят компактный паркетник C5, седан S5 и его «заряженная» версия S5 GT (в Латинской Америке – O5 и O5 GT), на подходе также электрокросс на базе «це-пятого». Так вот теперь выяснилось, что до конца года Omoda намерена запустить в продажу еще один SUV, который займет позицию флагмана: этой модели присвоен индекс C9, ее тихая премьера состоялась на автомобильном фестивале в ЮАР, фото опубликовало местное издание TopAuto.

Omoda C9

Самостоятельной моделью Омоды «девятка» не является – это свежий паркетник Exeed RX (на домашнем рынке он зовется Yaoguang; Exeed – еще один суббренд Chery) с другими эмблемами и шильдиками, иных отличий в дизайне нет. Отметим, четырехдверки Omoda S5 и S5 GT тоже «заимствованы» из линейки материнской Чери (Arrizo 5 и Arrizo 5 GT), тогда как Omoda C5 – вполне себе оригинальный кросс. Любопытно, что в ЮАР продемонстрировали леворульный паркетник C9, хотя там левостороннее движение. То есть кроссовер собираются продавать не только в Африке (для ЮАР, очевидно, руль потом «перекинут»).



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В плане оснащения флагман Омоды в целом повторил Exeed RX: «девятке» достались не только табло (объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиа) и стильный блок управления климатом, но также подогрев и вентиляция всех сидений (водительское – еще и с массажером), откидная подставка для ног переднего пассажирского, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша и комплекс электронных ассистентов.



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Двигатель такой же, как у исходного кроссовера: это бензиновая турбочетверка 2.0 TGDI. Правда, насчет мощности у африканских СМИ нет единого мнения. Некоторые пишут, что на Omoda C9 мотор выдает 268 л.с., другие утверждают, будто отдача составляет 258 л.с. Напомним, в Китае продают 261-сильную версию, в России – 249-сильную. «Девятке» прочат семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями и классический восьмиступенчатый автомат (в Поднебесной у модели Exeed аналогичные коробки, тогда как в РФ кросс Exeed RX сегодня доступен только с 7DCT). Привод передний или полный.



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В ЮАР кросс Omoda C9 должен стартовать в ноябре-декабре. Впрочем, до России именно этот паркетник может и не добраться, дабы не испортить статистику продаж исходного Exeed RX.

