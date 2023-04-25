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  • Самый дешёвый кроссовер Chery сменил имидж после рестайлинга, причём внезапно не в Китае

Самый дешёвый кроссовер Chery сменил имидж после рестайлинга, причём внезапно не в Китае

25.04.2023 192 0 0

Впрочем, до домашнего рынка преобразившийся паркетник тоже должен добраться, только позже. Там модель сохранит «атмосферник», а вот экспортной версии отрядили турбомотор.

На фото китайского минпрома обновленный кроссовер Chery начального уровня раскрылся еще в марте, но, что интересно, официально такая «пятидверка» дебютировала не на родине, а в Мексике, где исходную модель и вовсе не продавали. Кстати, на мексиканском рынке марка носит неблагозвучное для россиян имя Chirey. Компактный паркетник там представлен как Tiggo 2 Pro (аналогичное имя используют для экспортной дореформенной модели), в Поднебесной же нынешний кросс известен под названием Tiggo 3x Plus. Ну и напомним, что это уже второй рестайлинг для компакта, который выпускают с 2016 года (первую модернизацию провели в 2020-м).

Рестайлинговый Chery Tiggo 2 Pro

Кроссу постарались придать более солидный облик: Chery Tiggo 2 Pro обрел новую радиаторную решетку и иные ходовые огни (они все так же сверху, но диодные секции теперь расположены в шахматном порядке), на багажной двери установили более крупный спойлер, а задние фонари сделали в виде единой плашки. Мексиканскому паркетнику положены 16- или 17-дюймовые колеса (в Китае у дореформенной модели «в базе» 15-дюймовые диски). Габариты прежние: длина – 4200 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2555 мм.

Рестайлинговый Chery Tiggo 2 Pro
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Рестайлинговый Chery Tiggo 2 Pro
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Рестайлинговый Chery Tiggo 2 Pro
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В салоне – новые передняя панель, центральный тоннель и карты дверей. В приборке появился 7-дюймовый цветной дисплей, вдобавок ее корпус отныне объединен с тачскрином мультимедийной системы (10,25 дюйма). Кроме того, кроссовер получил кнопочный блок управления климат-контролем (был с шайбами). В Мексике для Tiggo 2 Pro также предусмотрены люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона, четыре подушки безопасности и камера заднего вида.

Рестайлинговый Chery Tiggo 2 Pro
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Рестайлинговый Chery Tiggo 2 Pro
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Рестайлинговый Chery Tiggo 2 Pro
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Рестайлинговый Chery Tiggo 2 Pro
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Мексиканцам кроссовер предложат с бензиновой «турботройкой» 1.0, которая выдает 101 л.с. и 149 Нм и работает в паре с вариатором. У актуального Chery Tiggo 3x Plus в Китае такого мотора нет: там, судя по документам местного сертификационного органа, паркетник будет доступен с прежней атмосферной «четверкой» 1.5 (116 л.с., 143 Нм), нынешнему кроссу на родине помимо CVT положена и пятиступенчатая «механика». Привод же в любом случае только передний.

Рестайлинговый Chery Tiggo 2 Pro

В Мексике продажи Tiggo 2 Pro стартуют в ближайшее время, следом рестайлинговый паркетник, очевидно, появится и в других странах, включая родной Китай. Между тем на некоторых рынках такой кросс может дебютировать под суббрендом Omoda.

Нынешний Chery Tiggo 3x Plus для Китая (он же дореформенный Tiggo 2 Pro в других странах)
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Нынешний Chery Tiggo 3x Plus для Китая (он же дореформенный Tiggo 2 Pro в других странах)
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Нынешний Chery Tiggo 3x Plus для Китая (он же дореформенный Tiggo 2 Pro в других странах)
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Что же касается России, то у нас продавали исходную «двойку» Chery, обновленную Pro-версию к нам так и не привезли, хотя такие планы были. Не исключено, что теперь – уже с новым дизайном – паркетник все же доберется до российского рынка.

кроссовер Мексика Китай авторынок новинки рестайлинг Chery Chery Tiggo 2

 

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