Рестайлинг ×
  • Chery готовит к премьере ещё один кроссовер Omoda, и он нам уже знаком

Chery готовит к премьере ещё один кроссовер Omoda, и он нам уже знаком

30.11.2022 82 0 0

Судя по шпионским фото, за основу возьмут компактный паркетник, известный как Tiggo 2 или Tiggo 3x. Премьеру, вероятно, проведут в следующем году.

Снимки пойманного в Поднебесной замаскированного паркетника опубликовал в одной из местных социальный сетей пользователь, чей ник с китайского можно перевести как Torpedo 2954. В машине безошибочно угадывается младший кросс компании Chery: на родине эта модель представлена под именем Tiggo 3x Plus (приставку Plus компакт обрел после рестайлинга двухлетней давности), а на некоторых зарубежных рынках она известна как Tiggo 2 Pro. Камуфляж же скрывает доработки, которым скоро подвергнется кроссовер. К слову, «двойку» когда-то продавали и в России, обновленную версию образца 2020 года к нам тоже собирались привезти, но затем местный офис марки от этих планов отказался.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Любопытно, что спереди установлена эмблема Chery, а вот на корме красуется надпись Omoda. Напомним, на домашнем рынке Омода – это лишь новая серия Чери, ее первенцем стал вполне себе оригинальный паркетник (то есть не имеющий очевидного донора) с индексом 5. В России же это самостоятельный бренд, тот самый первенец у нас зовется C5. В общем, можно предположить несколько вариантов развития событий: либо такой SUV появится в Китае в качестве еще одной модели линейки Omoda, либо его отправят на экспорт в качестве новинки Омоды-марки. Ну или оба варианта сразу.

1 / 2
2 / 2

У грядущего паркетника иные ходовые огни – отдельные полоски все так же сверху, но диодные секции расположены в шахматном порядке. Над радиаторной решеткой появится массивная хромированная плашка, а задние фонари чуть вытянутся, плюс их объединит красная плашка (возможно, она светится). Кроме того, другими станут бамперы и спойлер. Интерьер пока старый, но тут стоит помнить, что перед нами тестовый прототип.

Габариты, вероятно, сильно не изменятся. Длина актуального Chery Tiggo 3x Plus для Китая равна 4200 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2555 мм. Пока неизвестно, будет ли у преобразившегося кроссовера новая техника. В Поднебесной модель сегодня доступна с бензиновым «атмосферником» SQRE4G15C 1.5, который выдает 115 л.с. и 143 Нм, мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод исключительно передний.

Актуальный Chery Tiggo 3x Plus для Китая
1 / 4
Актуальный Chery Tiggo 3x Plus для Китая
2 / 4
Актуальный Chery Tiggo 3x Plus для Китая
3 / 4
Актуальный Chery Tiggo 3x Plus для Китая
4 / 4

Премьеру такой паркетник, скорее всего, справит уже в следующем году.

Между тем ранее в Chery пообещали, что к лету 2023-го к Omoda C5 в России присоединятся седан и еще один кроссовер, но подробности о будущих моделях компания пока держит в секрете. Не исключено, что наш второй SUV марки Omoda окажется совсем другим, а вовсе не переделанным Tiggo 3x/Tiggo 2.

кроссовер Китай авторынок шпионские фото новинки рестайлинг Chery Chery Tiggo 2 Omoda

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Статистика Не только параллельный импорт: почему и как дилеры включаются в борьбу за вторичный рынок В условиях дефицита новых автомобилей фокус многих покупателей сместился в сторону подержанных машин. Явление печальное, но предсказуемое и вполне нормальное. Ну а второе нормальное явление... 449 3 1 29.11.2022
Статьи / Авто и технологии Миллиарды тонн нефти и Ан-24: пройдены первые 2 500 км «масляного маршрута» Мы продолжаем следить за путешествием Алексея Жирухина и Сергея Лысенко, которые проходят маршрут в 12 тысяч километров по пути масла от скважины до потребителя. Это совместный проект «Межре... 532 0 0 29.11.2022
Статьи / Гаджеты Следить и предупредить: рейтинг современных видеорегистраторов с радар-детектором Видеорегистратор сейчас многие считают одной из самых необходимых вещей в автомобиле: можно забыть про аптечку или огнетушитель, но не про регистратор. Конечно, забывать про аптечку и всё пр... 2226 4 4 29.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17801 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 14306 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11494 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings