Chery готовит к премьере ещё один кроссовер Omoda, и он нам уже знаком

Снимки пойманного в Поднебесной замаскированного паркетника опубликовал в одной из местных социальный сетей пользователь, чей ник с китайского можно перевести как Torpedo 2954. В машине безошибочно угадывается младший кросс компании Chery: на родине эта модель представлена под именем Tiggo 3x Plus (приставку Plus компакт обрел после рестайлинга двухлетней давности), а на некоторых зарубежных рынках она известна как Tiggo 2 Pro. Камуфляж же скрывает доработки, которым скоро подвергнется кроссовер. К слову, «двойку» когда-то продавали и в России, обновленную версию образца 2020 года к нам тоже собирались привезти, но затем местный офис марки от этих планов отказался.

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Любопытно, что спереди установлена эмблема Chery, а вот на корме красуется надпись Omoda. Напомним, на домашнем рынке Омода – это лишь новая серия Чери, ее первенцем стал вполне себе оригинальный паркетник (то есть не имеющий очевидного донора) с индексом 5. В России же это самостоятельный бренд, тот самый первенец у нас зовется C5. В общем, можно предположить несколько вариантов развития событий: либо такой SUV появится в Китае в качестве еще одной модели линейки Omoda, либо его отправят на экспорт в качестве новинки Омоды-марки. Ну или оба варианта сразу.



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У грядущего паркетника иные ходовые огни – отдельные полоски все так же сверху, но диодные секции расположены в шахматном порядке. Над радиаторной решеткой появится массивная хромированная плашка, а задние фонари чуть вытянутся, плюс их объединит красная плашка (возможно, она светится). Кроме того, другими станут бамперы и спойлер. Интерьер пока старый, но тут стоит помнить, что перед нами тестовый прототип.



Габариты, вероятно, сильно не изменятся. Длина актуального Chery Tiggo 3x Plus для Китая равна 4200 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2555 мм. Пока неизвестно, будет ли у преобразившегося кроссовера новая техника. В Поднебесной модель сегодня доступна с бензиновым «атмосферником» SQRE4G15C 1.5, который выдает 115 л.с. и 143 Нм, мотор работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод исключительно передний.



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Премьеру такой паркетник, скорее всего, справит уже в следующем году.



Между тем ранее в Chery пообещали, что к лету 2023-го к Omoda C5 в России присоединятся седан и еще один кроссовер, но подробности о будущих моделях компания пока держит в секрете. Не исключено, что наш второй SUV марки Omoda окажется совсем другим, а вовсе не переделанным Tiggo 3x/Tiggo 2.