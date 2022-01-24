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  • Chery всё же появится в Северной Америке – под именем, которое россиянам бы не понравилось

Chery всё же появится в Северной Америке – под именем, которое россиянам бы не понравилось

24.01.2022 2570 1 1

Впрочем, изменилось лишь написание марки – даже эмблему менять не стали. Машины, которые вот-вот выйдут на новый рынок, от прочих экспортных версий сильно отличаться тоже не будут.

 

Компания Chery (как и многие другие китайские производители) уже давно вынашивает идею вывести свои модели на рынок Северной Америки. Первую попытку она предприняла еще в 2007-м: был заключен договор с концерном Chrysler, предусматривающий выпуск дешевых хэтчей Chery Kimo под брендом Dodge. Планировалось, что «китайцы» с другой эмблемой появятся в Мексике, однако этого так и не произошло – Крайслер разорвал соглашение (по неофициальным данным, из-за неважного качества «пятидверок»).

О второй попытке объявили в 2020-м, причем тогда автомобили Chery собирались продавать уже в Штатах и Канаде: для кроссоверов семейства Tiggo создали бренд T-Go, а модели Exeed (принадлежит Чери) там должны были появиться под маркой Vantas. Партнером китайской фирмы стал калифорнийский холдинг HAAH Automotive. Поначалу он даже обещал наладить производство в США, но весной 2021-го стало известно о том, что от организации локальной сборки отказались, а позже HAAH и вовсе обанкротился (к слову, холдинг знаменит еще тем, что пытался приобрести корейскую марку SsangYong). И все же Chery доберется до Северной Америки – и речь снова о Мексике.

Вообще, мексиканское подразделение Чери активничает с августа прошлого года: тогда была создана страница в Фейсбуке. Любопытно, что на этом рынке марку переименовали в Chirey (и слово это, скажем так, не совсем приятно для глаз русскоговорящей публики), хотя в других странах Латинской Америки компания присутствует (и уже давно) под родным названием. При этом изменилось только написание – эмблема прежняя. Как бы то ни было, но в январе 2022-го Chirey объявила о том, что машины уже на пути в Мексику.

Судя по постам в соцести, местная линейка будет состоять из кроссоверов Tiggo 2 Pro, Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 и Tiggo 8 Pro (в родном Китае такие «двойка», «четверка» и «восьмерка» с приставкой зовутся Tiggo 3x, Tiggo 5x и Tiggo 8 Plus соответственно). Позже также могут привезти седан Arrizo 5 и новейший паркетник Omoda 5, вдобавок некоторые мексиканские СМИ считают, что в будущем покупателям предложат субкомпактный электрический хэтч EQ1.

Chery Tiggo 2 Pro, Tiggo 8, Tiggo 8 Pro и Tiggo 7 Pro для мексиканского рынка (красная «двойка» почему-то с двумя названиями — под экспортным Tiggo 2 Pro и китайским Tiggo 3x)

Характеристики и цены моделей Chirey пока не раскрыты, но, скорее всего, в плане техники они мало чем отличаются от аналогичных экспортных машин Chery.

Что же касается вожделенного рынка США, то новой информации о планах Chery на данный момент нет.

кроссовер Мексика Китай авторынок бизнес Chery

 

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1 комментарий
24.01.2022 17:47
Papirus (@sc_1968)

Зачетный тролинг! Надо и в России переименовать. Хотя Вантуз тоже подходил хорошо.

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