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  • Кроссовер Omoda C7 готовится к выходу на российский рынок: старт продаж намечен на май

Кроссовер Omoda C7 готовится к выходу на российский рынок: старт продаж намечен на май

21.04.2025 155 0 1

В местном офисе сообщили о завершении сертификации нового SUV китайской марки в РФ. Машины доберутся до дилеров уже в следующем месяце.

Принадлежащий компании Chery поднебесный бренд Omoda в прошлом году презентовал кроссовер Omoda C7, который на некоторых рынках будет продаваться под несколько иным именем – Omoda 7. На домашнем рынке модель дебютировала ещё весной, а позже появились данные об экспортной версии. Российский офис компании ранее рассказал об основных характеристиках и поделился официальными изображениями внешности и салона. Теперь стало известно о том, что продажи новинки в РФ стартуют в мае 2025 года.

На фото: Omoda C7 (версия для российского рынка)

В компании объявили о том, что паркетник Omoda C7 уже завершил сертификацию в России. Первая партия машин совсем скоро доберётся до официальных дилеров. В местной линейке марки «семёрка» займёт место флагмана (хотя на некоторых рынках во главе Омоды стоит кроссовер с индексом C9).

Напомним, габаритная длина Omoda C7 составляет 4621 мм, что на 221 мм больше по сравнению с актуальной российской версией паркетника C5, ширина равна 1872 мм (на 42 мм больше), а высота – 1673 мм (на 85 мм больше). Расстояние между осями у новинки – 2700 мм (на 70 мм превышает показатель «пятёрки»).

Кроссовер снабдили безрамочной радиаторной решёткой с рисунком в виде мозаики из шестигранников, лаконичной одноэтажной головной оптикой с тонкими полосками светодиодных ходовых огней, боковыми зеркалами на отдельных ножках, утопленными дверными ручками. Фонари у паркетника представляют собой единый элемент, проходящий через всю ширину кормы, причём они получили световой рисунок в виде кривой (напоминает фонари нового пока полностью не рассекреченного паркетника Omoda C3).

На фото: салон Omoda C7 (версии для российского рынка)

Новый кроссовер снабдили атмосферной 256-цветной подсветкой, которая умеет подстраиваться под различные ездовые режимы, а также под ритм музыки, звучащей из динамиков. Omoda C7 получил «приплюснутое» с двух сторон мультифункциональное рулевое колесо, виртуальную приборку, а также «парящий» тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 15,6 дюйма (разрешение 2,5K). На центральном тоннеле есть устройство для беспроводной зарядки смартфонов с функцией охлаждения.

На российском рынке Omoda C7 будет представлен в пяти комплектациях – Joy, Lifestyle, Drive, Active и Supreme. Кроссовер оснащается бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, отдача которого составляет 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 275 Нм. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Модель предложат как с передним, так и с полным приводом.

Цена новинки на российском рынке станет известна позднее. Очевидно, что этот кроссовер окажется дороже по сравнению с актуальным паркетником Omoda C5. Согласно официальному сайту бренда в РФ, рекомендованная розничная стоимость обновлённого варианта «пятёрки» равна 2 569 900 рублей, а за топовую версию просят не менее 3 309 900 рублей.

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