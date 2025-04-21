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  • Omoda готовится к презентации глобального кроссовера C3: новый тизер

Omoda готовится к презентации глобального кроссовера C3: новый тизер

21.04.2025 163 0 0

На очередном изображении можно разглядеть детали кормы будущего паркетника. Не исключено, что он займёт место SUV начального уровня в линейке китайского бренда.

Марка Omoda принадлежит мульбрендовой компании Chery, она была создана в 2022 году специально для экспортных рынков (при этом Россия стала одной из первых стран, где появилась продукция Омоды). В актуальную глобальную линейку входит кроссовер Omoda C5, который в родном Китае продают под материнской Чери, а также его «зелёная» модификация – Omoda E5; ещё седаны Omoda S5 и Omoda S5 GT (на домашнем рынке – Chery Arrizo 5 Plus и Arrizo 5 GT соответственно); помимо этого, в некоторых странах доступен также флагманский SUV с индексом C9 (переименованный Exeed RX). В дальнейшем мировую линейку дополнит уже представленный кроссовер Omoda C7, который появится в том числе и на российском рынке.

Новый тизер Omoda C3

Марка анонсировала ещё одну глобальную новинку – компактный кроссовер Omoda C3 – в начале текущего месяца: тогда появились эскизы будущего паркетника. Позже марка опубликовала первый тизер модели – его роль исполнил снимок в профиль. Теперь появилось ещё одно затемнённое изображение, приоткрывающее завесу тайны над кормой новинки.

Новый тизер Omoda C3 (высветленная версия)

Судя по высветленному варианту тизера, Omoda C3 получил спортивную внешность с резкими угловатыми формами, расширенные колёсные арки с массивными пластиковыми накладками, наружные зеркала на отдельных ножках, утопленные дверные ручки, а также чёрные стойки крыши. Ещё у будущего кроссовера фонари сложной формы со световым рисунком в виде кривых, которые соединяются друг с другом с помощью надписи с названием бренда.

Первый тизер Omoda C3

В верхней части багажной двери Omoda C3 можно разглядеть весьма лаконичный спойлер с интегрированным в него стоп-сигналом, а в нижней части заднего бампера видны светоотражатели и, вероятно, диффузор. Судя по первому тизеру, новинку снабдят головной оптикой узкой формы, большими боковыми воздухозаборниками на переднем бампере и необычными колёсными дисками.

Салон будущего компактного паркетника пока был показан только на эскизе: на нём можно увидеть большой вертикальный планшет информационно-развлекательной системы и пару подстаканников на центральном тоннеле.

Эскизы Omoda C3
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Эскизы Omoda C3
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Эскизы Omoda C3
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Пока что по-прежнему нет официальных данных о технике Omoda C3. Однако ранее производитель упоминал об этом кроссовере в рамках общей презентации, посвященной планам марки. Судя по слайду, у этой модели будут модификации с бензиновым мотором, с гибридной и чисто электрической установками. Ожидается, что этот SUV в иерархии глобальной линейки займёт место модели начального уровня.

Отметим, сейчас российский офис марки продолжает подготовку к старту продаж более крупного SUV – Omoda C7. Цены этой новинки станут известны позже.

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