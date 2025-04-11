Кроссовер Omoda C3 готовится к глобальному дебюту, а старший Omoda C7 – к старту продаж в РФ

Бренд Omoda поделился еще одним изображением своего нового компактного паркетника С3. Тем временем российский офис марки вовсю готовится к запуску другой новинки – более крупного SUV с индексом C7. В нашей стране «семерка» будет предложена как с передним, так и с полным приводом.

Первые эскизы кроссовера Omoda C3 были опубликованы пару недель назад. Теперь же марка распространила почти полноценную картинку. Напомним, бренд Omoda был создан компанией Chery специально для экспортных рынков. Модельный ряд варьируется в зависимости от страны. Так, паркетник Omoda C5 является глобальным, его продают почти во всех регионах присутствия марки. А вот флагманский SUV под названием Omoda C9 доступен не везде, ведь это Exeed RX с другими эмблемой и шильдиками. Однако «тройка» заявлена именно как «мировая» модель.

Глобальный кроссовер Omoda C3 1 / 3 Глобальный кроссовер Omoda C3 2 / 3 Глобальный кроссовер Omoda C3 3 / 3

У Omoda C3 будет эффектная внешность с обилием острых граней. В компании даже называют свой кроссовер «кибер-механическим», то есть с обликом в стиле роботов «меха» (mecha). Модель получит купеобразный кузов, фары поместят в треугольные вставки, а к задним фонарям «пристыкуют» дополнительные вертикальные секции. Внутри же главной фишкой станет вертикальный планшет мультимедийной системы.

Эскиз интерьера Omoda C3

Официальных данных о начинке все еще нет. При этом ранее кроссовер Omoda C3 мелькал в общей презентации, посвященной планам марки: на слайде для него были заявлены бензиновая, гибридная и чисто электрическая версии. Больше подробностей о грядущем паркетнике должно появиться в ближайшее время.

Эскизы Omoda C3 1 / 2 Эскизы Omoda C3 2 / 2

Тем временем к выходу на российский рынок готовится другая глобальная новинка Омоды – старший кроссовер с индексом C7. Премьеру провели еще в прошлом году, но ни в одной из стран модель пока не появилась. При этом, судя по всему, Россия станет одной из первых, где стартуют продажи. Так, на российском сайте недавно обновили страницу модели.

Omoda C7 для России

Согласно уточненным данным, длина нашего кроссовера Omoda C7 равна 4660 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1670 мм, колесная база – 2720 мм. Для сравнения, габариты рестайлингового паркетника Omoda C5: 4400/1830/1588 мм, расстояние между осями – 2630 мм.

Omoda C7 для России

В РФ «семерку» предложат с бензиновым турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроссовер Omoda C7 будет доступен как с передним, так и с полным приводом. В списке оборудования заявлены (в зависимости от комплектации): виртуальная приборка и мультимедиа со сдвижным планшетом (его можно подвинуть к переднему пассажиру), проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля и всех сидений (передние – еще и с вентиляцией), панорамная крыша, семь подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Omoda C7 для России 1 / 4 Omoda C7 для России 2 / 4 Omoda C7 для России 3 / 4 Omoda C7 для России 4 / 4

Прайс-лист Omoda C7 пока не опубликован. Очевидно, кроссовер окажется дороже модели Omoda C5. Рестайлинговая «пятерка» без учета акций сегодня стоит от 2 569 900 рублей.