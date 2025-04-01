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Анонсирован новый глобальный кроссовер Omoda C3

01.04.2025 249 1 0

Марка Omoda распространила эскизы нового паркетника. Судя по картинкам, у модели будет эффектная внешность, а в салоне установят вертикальный планшет.

Бренд Omoda был создан компанией Chery в 2022 году специально для экспортных рынков, причем Россия стала одной из первых стран, где он появился. Сегодня глобальная линейка включает кроссовер Omoda C5 (в Китае модель продают под материнской маркой Chery) и его электроверсию Omoda E5, седаны Omoda S5 и Omoda S5 GT (переименованные Chery Arrizo 5 Plus и Arrizo 5 GT соответственно), плюс в некоторых странах еще доступен флагманский SUV с индексом C9 (Exeed RX с другими эмблемами и шильдиками). На подходе также «мировой» кроссовер Omoda C7 – эта модель уже представлена, она доберется и до РФ. А скоро глобальную гамму снова расширят: опубликованы первые эскизы паркетника Omoda C3.

Любопытно, что на отдельных рынках вроде Марокко или Туниса уже присутствует кроссовер Omoda с «тройкой» в названии (без литеры C) – это клон рестайлингового Chery Tiggo 2 (он же Tiggo 3x в Китае). Но никаких масштабных анонсов при его запуске не было. А вот показанный ныне «це-третий» заявлен именно как глобальная модель. Да и судя по картинкам, это будет вполне себе оригинальный паркетник – как Omoda C7.

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Среди особенностей внешности грядущего кросса – купеобразный силуэт, треугольные вставки в переднем бампере (не факт, что это светотехника) и задние фонари с «пульсирующим» узором – опять же, как у Omoda C7. Главная фишка внутри – вертикальный планшет мультимедийной системы.

О технике Omoda C3 подробностей пока нет. Между тем паркетник ранее паркетник мелькал в общей презентации, посвященной планам марки. Так вот на слайде для него были заявлены бензиновая, гибридная и чисто электрическая версии.

Больше информации о новом кроссовере Omoda должны раскрыть в ближайшие недели или месяцы. Не исключено, что в «мировой» линейке марки паркетник окажется и самым компактным, и самым доступным.

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1 комментарий
01.04.2025 16:16
Иван Сергеев

Китайский Маскотрак?

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