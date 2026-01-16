Porsche подвела итоги продаж в 2025 году: ускорение падения без ожидания улучшения

Накопленные управленческие ошибки компании Porsche в полной мере дали знать о себе в 2025 году: форсированные переход на электромобили и сокращение линейки «углеводородных» моделей привели к снижению продаж на 10% до 279 449 автомобилей.

Кривая глобальных продаж Porsche начала загибаться в 2024 году, но тогда снижение составило всего 3%, а в 2025 году достигло 10%. Наиболее стабильная ситуация для Porsche сложилась в Северной Америке: несмотря на введённые Дональдом Трампом повышенные пошлины на импортные автомобили, продажи Porsche здесь в прошлом году продемонстрировали околонулевую динамику: реализовано 86 229 автомобилей против 86 541 годом ранее.

Родная Германия в 2025 году Porsche не поддержала: продажи сократились на 16% до 29 968 автомобилей, в остальной Европе зафиксировано снижение на 13% до 66 340 автомобилей.

Porsche Taycan

Хуже всего дела у Porsche идут в Китае, где продажи падают с 2022 года: в 2025 году реализовано 41 938 автомобилей, что на 26% меньше, чем в 2024 году. Причины этого падения мы называли не раз, но вкратце повторим: автомобили Porsche стоят в Китае слишком дорого (в том числе из-за отсутствия локализации) и всё меньше соответствуют потребностям китайского потребителя в части программного обеспечения. Ведущие китайские автопроизводители по уровню технологий догнали и перегнали Porsche, доказательство чему — прошлогодний рекорд Нюрбургринга от Xiaomi SU7 Ultra, китайский седан сместил с первого места в классе представительских электромобилей Porsche Taycan Turbo GT. Стоит Xiaomi SU7 Ultra при этом примерно в три раза меньше, чем Porsche Taycan Turbo GT.

Porsche пока довольно вяло реагирует на новую для себя реальность в Китае: сокращает дилерскую сеть и ликвидирует построенную здесь собственную сеть зарядных станций. Вместе с тем Porsche открыла в прошлом году в Шанхае собственный научно-исследовательский центр, его основная задача — адаптировать мультимедийную систему Porsche под потребности китайских клиентов. Локальная версия мультимедийной системы будет устанавливаться на модели Porsche для Китая с середины 2026 года.

Porsche Macan Electric

Самой продаваемой моделью Porsche в 2025 году стал среднеразмерный кроссовер Macan: реализовано 84 328 шт. (+2% по сравнению с 2024 годом), из них 45 367 — это новый электрический Macan Electric, 38 961 — старый бензиновый Macan, который уже не доступен в Европе.

Продажи флагманского кроссовера Cayenne обвалились на 21% до 80 886 шт., но Porsche очень рассчитывает на успех представленного в прошлого году нового, полностью электрического Cayenne Electric, на рынок он выйдет ближайшей весной.

Электрический Porsche Cayenne (в центре) и его «углеводородные» тёзки

Продажи семейства Porsche 911 выросли на 1% до 51 583 шт. Продажи семейства среднемоторых спорткаров Porsche 718 снизились на 21% и составили 18 612 шт., такое падение объясняется тем, что производство нынешнего поколения Porsche 718 было завершено в октябре прошлого года, а преемник пока не готов — его отправили на реинжиниринг.

Продажи лифтбеков Porsche Panamera снизились на 6% до 27 701 шт. Продолжается драматическое падение и у электрического семейства Porsche Taycan: при большом разнообразии модификаций реализовано только 16 339 шт. (-22%).

Porsche Panamera

Руководство Porsche во главе с новым гендиректором Михаэлем Ляйтерсом прекрасно понимает, что с текущим модельным рядом компания не может рассчитывать на рост продаж в ближайшие годы: новый Porsche 718 задерживается, новый флагманский кроссовер (более крупный, чем Cayenne) задерживается, замена бензиновому Macan тоже появится нескоро. Поэтому теперь компания выступает с девизом «ценность важнее объёма» и делает упор на высокомаржинальные продукты, а именно машины, прошедшие через дорогостоящие программы индивидуализации Exclusive Manufaktur и Sonderwunsch. Тем не менее радикально сокращать объёмы производства Porsche пока не собирается, просто ей нужно два-три года для формирования более сбалансированной, отвечающей реальным потребностям рынка модельной линейки.