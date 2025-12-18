Новинки ×
Porsche «обнулила» 20-летний суперкар Carrera GT и снабдила его ле-мановской ливреей

Компания Porsche продолжает делиться с миром наиболее яркими проектами, созданными в рамках программы Sonderwunsch (переводится с немецкого на русский как «особое пожелание»): сегодня представлен доведённый до состояния нового суперкар Porsche Carrera GT, принадлежащей предпринимателю из Пуэрто-Рико Виктору Гомесу. Автомобиль прошёл тщательную заводскую реставрацию и получил уникальную окраску в стиле Porsche 917, выигравшего гонку 24 часа Ле-Мана в 1970 году.

Перезапущенная в 2021 году программа кастомизации Porsche Sonderwunsch предлагает не только эксклюзивную отделку текущих моделей немецкой компании, но и возможность радикального преображения уже снятых с производства моделей, янгтаймеров и классики. По сути, речь идёт о заводском рестомодинге — не слишком радикальном, поскольку Porsche тщательно бережёт своё наследие, зато всеобъемлющем, то есть компания готова буквально довести старый автомобиль до состояния нового и даже обнулить ему пробег, что и было продемонстрировано на примере Porsche Carrera GT 2005 модельного года.

Porsche Carrera GT, выпущенный с 2003 по 2006 год тиражом 1270 шт., считается одним из самых быстрых и самых коварных суперкаров 2000-х. О его коварстве мы рассказывали в отдельном большом материале, здесь лишь напомним, что огрехи в конструкции привели с нескольким смертельным авариям. На данный момент Porsche полностью исправила недостатки Carrera GT и готова в любой момент снабдить любой сохранившийся экземпляр всем необходимым комплектом доработок, но Виктор Гомес хотел большего — эксклюзивный Porsche Carrera GT с нулевым пробегом, и он его получил.

В рамках заводской реставрации был обследован и доведён до состояния нового буквально каждый компонент Porsche Carrera GT Виктора Гомеса, для чего машину пришлось полностью разобрать, а затем собрать заново. Технический апгрейд свёлся к необходимым для безопасности доработкам шасси, а в остальном это стандартный Porsche Carrera GT, технические характеристики которого впечатляют и сегодня: 5,7-литровый атмосферный V10 выдаёт 612 л.с. и 590 Нм, 6-ступенчатая МКП передаёт всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость — 330 км/ч. Снаряженная масса — всего 1380 кг.

Красно-белая ливрея Salzburg Design этого Porsche Carrera GT и номер 23 на боковинах — дань памяти гоночному Porsche 917 с номером 23 команды Porsche KG Salzburg, который в 1970 году привели к победе в Ле-Мане пилоты Ханс Херрманн и Ричард Эттвуд. Углепластиковые детали, не затронутые ливреей, получили новое покрытие. Детали из карбона в моторном отсеке и салоне тоже обновлены. Передняя панель, центральная консоль, руль, дверные карты и другие мелкие детали салона обиты алькантарой красного цвета Indian Red. Для сидений выбран омологированный FIA пожароустойчивый текстиль от Porsche 918 Spyder.

Во сколько обошлось Виктору Гомесу омоложение и преображение его «ласточки», пресс-служба Porsche не сообщает, но ясно, что в счёте фигурирует кругленькая семизначная сумма в евро.

