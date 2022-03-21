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  • Porsche 911 Classic Club Coupe: заводской рестомод на базе купе непопулярного поколения

Porsche 911 Classic Club Coupe: заводской рестомод на базе купе непопулярного поколения

21.03.2022 178 0 0

Компания Porsche в рамках заводской программы Sonderwunsch (переводится с немецкого как «особое пожелание») сделала единственное в мире купе 911 Classic Club Coupe на базе донора поколения 996, снабдив его уникальным кузовом и модернизированной технической начинкой. Разработка, строительство и испытания машины заняли два с половиной года.

 

Переосмысление автомобильной классики — быстрорастущий бизнес, приносящий большой доход и славу небольшим частным компаниям вроде калифорнийской Singer. Крупные автопроизводители с богатым историческим наследием сегодня тоже активно втягиваются в рестомодинг, радуя автолюбителей неожиданными и очень интересными проектами. У Porsche соответствующая программа называется Sonderwunsch, и, пожалуй, только в рамках этой программы мог родиться проект 911 Classic Club Coupe.

Исходное купе Porsche 911 Carrera 1998 года выпуска

Дело в том, что в его основу легло купе поколения 996, которое не очень высоко ценится у коллекционеров из-за своего обмылочного дизайна. Семейство 996 выпускалось в период с 1997 по 2006 год и первым в истории Porsche 911 получило моторы с водяным охлаждением вместо воздушного. Великий технологический переход решили сопроводить радикальными новшествами в дизайне: расплывшиеся фары и зализанный салон эффектно смотрелись в конце 90-х, но быстро устарели, как и весь биодизайн. В следующих поколениях 911 компания Porsche вернулась к более каноническим формам, а семейство 996 сегодня многими воспринимается как отступническое, переходное и не очень удачное. В Porsche считают такое отношение несправедливыми и решили привлечь внимание к поколению 996 с помощью спецпроекта.

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Рестомод родился с подачи старейшего американского клуба любителей Porsche — PCA (Porsche Club of America), его донором послужило сильно потрёпанное, брошенное купе 911 Carrera 1998 года выпуска. Машину отправили в Германию, в штаб-квартирую Porsche в Штутгарт-Цуффенхаузен и через два года «брошенка» превратилась в уникальный Porsche 911 Classic Club Coupe.

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Разработка велась параллельно с реставрацией специалистами Porsche с соблюдением всех заводских процедур. Получившаяся машина прошла полный цикл ездовых и стендовых испытаний, в том числе в аэродинамической трубе. Продувка понадобилась из-за изменённой формы крыши в стиле «два пузыря» (имеются ввиду небольшие выпуклости над головами седоков) и «утиным хвостиком» в стиле модели 911 Carrera RS 2.7 начала 70-х. Кроме того, купе получило элементы оперения от рестайлингового Porsche 911 GT3 поколения 996.

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3,6-литровый оппозитный «атмосферник» мощностью 381 л.с. (исходная Carrera имела всего 300 л.с.) был также позаимствован у версии GT3, равно как шасси и более мощные тормоза. Ещё для кузова была разработанная уникальная цветографика в фирменных цветах PCA и декоративные шильдики Classic Club Coupe, набранные фирменным шрифтом Porsche. 18-дюймовые кованые колёса с чёрными глянцевыми спицами имитируют классические диски Fuchs.

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Салон полностью обновлён и перешит. В центральную консоль врезана современная мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном (есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto), а под ней разместилась ниша с USB-портами. Приборный щиток получил новую подложку с цветографикой PCA. Для багажа разработан комплект сумок из того же материала, что у обивки кресел.

Во сколько обошёлся Porsche 911 Classic Club Coupe, пресс-служба немецкой компании не сообщает. Автомобиль уже передан американскому клубу и, вероятно, будет участвовать в различных клубных мероприятиях.

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