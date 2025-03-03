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Некогда популярный в России Kia Ceed снимут с производства до конца весны

03.03.2025 247 0 1

Главным рынком сбыта для Kia Ceed сегодня является Европа, всё семейство Ceed производится на словацком заводе Kia в городе Жилина, но скоро уступит место электрическому преемнику.

Семейство компактных легковушек Kia Ceed (изначально называлось cee'd, но апостроф не прижился) было разработано двадцать лет назад с прицелом на Европу, а Россия была вторым по величине рынком для Ceed, сборка этих машин был локализован на калининградском Автоторе и прекратилась в 2022 году после начала известных геополитических событий.

Kia XCeed
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Kia XCeed
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Актуальный Kia Ceed третьего поколения производится с 2018 года в кузовах пятидверный хэтчбек, кросс-хэтчбек (XCeed), универсал (Sportswagon) и шутинг-брейк (ProCeed). В 2021 году всё семейство пережило рестайслинг, а теперь собирается на покой, несмотря на довольно хорошие продажи: по данным JATO Dynamics, в прошлом году в Европе продано 64 997 представителей семейства Kia Ceed (-3% по сравнению с продажами в 2023 году). Родственный Hyundai i30, что производится в чешском городе Ношовице, разошёлся тиражом 50 284 шт. (+8%).

Kia XCeed

Нидерландский журнал AutoWeek сегодня сообщил со ссылкой на местное представительство Kia, что выпуск семейства Ceed завершится в мае этого года, при этом шутинг-брейк ProCeed уже снят с производства. При нынешнем уровне продаж Kia Ceed вполне мог бы продержаться на конвейере ещё пару лет, но Hyundai Motor Group должна выписаться в ужесточающиеся европейские нормативы по выбросам CO2, поэтому урезает «углеводородные» модели и заменяет их электрическими. Во второй половине этого года в Жилине будет налажено производство компактного электрического хэтчбека Kia EV4.

Kia ProCeed, Kia Ceed GT-line и Kia Ceed Sportswagon

Бензиновый преемник у Kia Ceed тоже может появиться — это засвеченный в 2024 году глобальный хэтчбек Kia K4, но его серийная версия ожидается не раньше 2026 года, былого разнообразия кузовов и силовых установок ждать не стоит. Имя Ceed, скорее всего, будет сдано в архив, так как Kia постепенно переходит на буквенно-цифровые обозначения своих моделей, то есть новый компактный бензиновый хэтчбек Kia для Европы тоже будет называться K4.

Kia Ceed GT-line
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Kia Ceed GT-line
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Hyundai i30 пока остаётся в строю, так как последний рестайлинг он пережил в прошлом году, но и он вряд ли надолго задержится на европейском рынке и может вообще остаться без преемника.

хэтчбек универсал авторынок Европа KIA KIA Cee'd
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