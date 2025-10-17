Новинки ×

Кроссовер Hyundai Elexio стал доступен к заказу: теперь это EO

17.10.2025 72 0 0

В Китае опубликован предварительный прайс-лист нового электрического паркетника Hyundai, дилеры уже принимают заявки. Модель предложена с передним или двухмоторным полным приводом.

Первый показ электрокросса Hyundai Elexio провели в Поднебесной в мае, интерьер рассекретили в июле. Модель, напомним, разработана специально для Китая, причем с учетом предпочтений местной публики. В августе было объявлено о том, что на рынок паркетник выйдет под именем EO Yiou, где EO – это, видимо, сокращенное название Elexio. Но для удобства это просто EO. Так вот теперь названы предварительные цены и открыт прием заказов. Одновременно в СП Beijing Hyundai заявили, что уже приступили к серийному производству модели.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Кроссовер EO построен на платформе E-GMP, которая лежит и в основе глобальных электрокаров концерна Hyundai-Kia. Длина паркетника равна 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1698 мм, колесная база – 2750 мм. То есть по своим габаритам Hyundai EO сопоставим с «мировым» Hyundai Tucson. Объем багажника новинки – от 506 до 1540 литров. Дополнительного отсека спереди нет.

Паркетник имеет раздельные фары, под которыми расположена пиксельная полоска, выполняющая роль дневных ходовых огней. Пиксельной сделали и плашку задних фонарей. Hyundai EO также получил выдвижные ручки дверей, задние стойки кузова оформили в виде «плавников», переходящих в спойлер на багажной двери. Для модели предусмотрены 18- или 20-дюймовые диски.

1 / 2
2 / 2

В салоне – гигантский единый тачскрин мультимедиа диагональю 27 дюймов и разрешением 4К. Впритык к лобовому стеклу установлен небольшой экранчик, отображающий основные показатели. Но роль приборки, очевидно, возложена на стандартный проекционный дисплей. На центральном тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки и четыре неприкрытых подстаканника. Кресла могут быть обиты «замшей», передние сиденья имеют подогрев и вентиляцию. В списке оборудования еще заявлены панорамная крыша и аудиосистема Bose. Об остальном оснащении в Hyundai пока не рассказали. Впрочем, у EO наверняка есть множество водительских ассистентов.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Кроссовер предложен в трех комплектациях – Fun, Smart и Tech. Во всех версиях Hyundai EO имеет один электромотор на передней оси мощностью 218 л.с. (310 Нм) и батарею емкостью 64,2 кВт*ч. Для исполнений Smart и Tech за доплату можно выбрать аккумулятор на 88,1 кВт*ч. А еще для Hyundai EO Tech опционально предусмотрен двухмоторный полный привод. Суммарная отдача такого паркетника – 317 л.с. и 480 Нм. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 540 до 722 км по циклу CLTC.

Сейчас за электрический кроссовер Hyundai EO просят 130 000 – 150 000 юаней, что эквивалентно примерно 1,44 млн – 1,66 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, Geely Galaxy E5 (в России это Geely EX5) с почти идентичными габаритами стоит 109 800 – 145 800 юаней (1,2 млн – 1,6 млн рублей). Впрочем, у электрокара Geely нет полноприводной версии. Да и после запуска «живых» продаж, намеченного на 29 октября, реальные цены Hyundai EO наверняка окажутся ниже предварительных.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Hyundai Hyundai Elexio
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Что такое масло с допуском производителя: что это значит, чем оно отличается и где его найти Иногда автовладельцы при выборе моторного масла стараются пойти самым простым путем: купить «фирменное» масло, на упаковке которого будет бренд их автомобиля. Ведь если значок на машине и ка... 2039 2 0 15.10.2025
Статьи / Шины и диски Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины Споры о том, что лучше, шипованные шины или фрикционные, можно считать вечными. В этом нет ничего удивительного: у каждого типа есть свои поклонники. Но остаются и те, кто до сих пор не може... 11133 5 0 14.10.2025
Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 3291 3 4 13.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13949 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12775 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10527 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
11 Результаты продаж бренда Exeed в сентябре
5 Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины
5 Да здравствует бензин: моторы, прощайте?
Новые комментарии
Change privacy settings