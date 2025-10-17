Кроссовер Hyundai Elexio стал доступен к заказу: теперь это EO

Первый показ электрокросса Hyundai Elexio провели в Поднебесной в мае, интерьер рассекретили в июле. Модель, напомним, разработана специально для Китая, причем с учетом предпочтений местной публики. В августе было объявлено о том, что на рынок паркетник выйдет под именем EO Yiou, где EO – это, видимо, сокращенное название Elexio. Но для удобства это просто EO. Так вот теперь названы предварительные цены и открыт прием заказов. Одновременно в СП Beijing Hyundai заявили, что уже приступили к серийному производству модели.

Кроссовер EO построен на платформе E-GMP, которая лежит и в основе глобальных электрокаров концерна Hyundai-Kia. Длина паркетника равна 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1698 мм, колесная база – 2750 мм. То есть по своим габаритам Hyundai EO сопоставим с «мировым» Hyundai Tucson. Объем багажника новинки – от 506 до 1540 литров. Дополнительного отсека спереди нет.

Паркетник имеет раздельные фары, под которыми расположена пиксельная полоска, выполняющая роль дневных ходовых огней. Пиксельной сделали и плашку задних фонарей. Hyundai EO также получил выдвижные ручки дверей, задние стойки кузова оформили в виде «плавников», переходящих в спойлер на багажной двери. Для модели предусмотрены 18- или 20-дюймовые диски.

В салоне – гигантский единый тачскрин мультимедиа диагональю 27 дюймов и разрешением 4К. Впритык к лобовому стеклу установлен небольшой экранчик, отображающий основные показатели. Но роль приборки, очевидно, возложена на стандартный проекционный дисплей. На центральном тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки и четыре неприкрытых подстаканника. Кресла могут быть обиты «замшей», передние сиденья имеют подогрев и вентиляцию. В списке оборудования еще заявлены панорамная крыша и аудиосистема Bose. Об остальном оснащении в Hyundai пока не рассказали. Впрочем, у EO наверняка есть множество водительских ассистентов.

Кроссовер предложен в трех комплектациях – Fun, Smart и Tech. Во всех версиях Hyundai EO имеет один электромотор на передней оси мощностью 218 л.с. (310 Нм) и батарею емкостью 64,2 кВт*ч. Для исполнений Smart и Tech за доплату можно выбрать аккумулятор на 88,1 кВт*ч. А еще для Hyundai EO Tech опционально предусмотрен двухмоторный полный привод. Суммарная отдача такого паркетника – 317 л.с. и 480 Нм. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 540 до 722 км по циклу CLTC.

Сейчас за электрический кроссовер Hyundai EO просят 130 000 – 150 000 юаней, что эквивалентно примерно 1,44 млн – 1,66 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, Geely Galaxy E5 (в России это Geely EX5) с почти идентичными габаритами стоит 109 800 – 145 800 юаней (1,2 млн – 1,6 млн рублей). Впрочем, у электрокара Geely нет полноприводной версии. Да и после запуска «живых» продаж, намеченного на 29 октября, реальные цены Hyundai EO наверняка окажутся ниже предварительных.