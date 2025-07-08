Новинки ×
  • Новый кроссовер Hyundai Elexio готовится к старту продаж: показан интерьер

Новый кроссовер Hyundai Elexio готовится к старту продаж: показан интерьер

08.07.2025 237 0 0

Компания Hyundai продолжает постепенно рассекречивать свой новый электрический паркетник, адресованный Китаю. По предварительным данным, модель предложат с передним или двухмоторным полным приводом.

Первый показ электрокросса Hyundai Elexio провели в Поднебесной в мае. Однако тогда марка сосредоточилась лишь на внешности новинки – у представленных машин были тонированные стекла и запертые двери. Теперь же опубликованы фирменные изображения интерьера. Напомним, паркетник создан специально для китайского рынка, причем с учетом предпочтений местной публики. Выпускать кроссовер, разумеется, будут локально – на заводе СП Beijing Hyundai.

1 / 2
2 / 2

Главная фишка внутри Elexio – гигантский единый тачскрин мультимедиа. Отдельного блока управления «климатом» нет – все настройки вшиты в экран. Паркетник лишен и привычной приборки, то есть уже в базе он имеет проекционный дисплей. Впрочем, у самого основания лобового стекла все же есть небольшой «горбик» с экранчиком, дублирующим основные показатели.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Кроссоверу также достался двухэтажный центральный тоннель, на котором расположены две площадки для беспроводной зарядки и четыре неприкрытых подстаканника. К торцу тоннеля прикреплен лоток для мелочевки, плюс в него встроен, судя по всему, выдвижной отсек. А всего Hyundai Elexio обещано 29 мест для хранения.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Что же касается дизайна экстерьера, то паркетник получил раздельные фары, под которыми разместили пиксельную полоску, выполняющую роль ходовых огней. Задние фонари тоже сделаны в виде пиксельной плашки. Ну и еще кроссовер имеет выдвижные ручки дверей, а задние стойки кузова оформили в виде «плавников», переходящих в спойлер на багажной двери.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В основе Elexio лежит платформа E-GMP, на которой построены и глобальные электрокары концерна Hyundai-Kia. СП Beijing Hyundai уже сертифицировало свою новинку, так что кое-какие характеристики известны. Длина равна 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота в зависимости от версии варьируется от 1675 до 1700 мм. Колесная база составляет 2750 мм. Таким образом, по своим габаритам Hyundai Elexio сопоставим с «мировым» Hyundai Tucson.

В сертификате для паркетника заявлены две модификации. «Простые» исполнения предложат с 218-сильным электромотором на передней оси. Более дорогие варианты – с полным приводом: на задней оси таких кроссоверов расположен дополнительный электромотор мощностью 99 л.с. А вот информации о батареях все еще нет.

В Китае старт продаж Hyundai Elexio намечен на сентябрь текущего года.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки Hyundai Hyundai Elexio
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel Презентация новой Lada Niva Travel на Петербургском международном экономическом форуме прошла довольно тихо. Это и понятно: основное внимание было приковано к Lada Azimut. На фоне этого крос... 1024 8 2 07.07.2025
Статьи / Популярные вопросы Раздаточная коробка: что это такое, зачем нужна и какие бывают виды В современном автомобильном мире, захваченном кроссоверами, водители иногда узнают, что в их машине есть раздатка. Точнее, раздаточная коробка. А зачастую – угловой редуктор, а не полноценна... 316 0 2 07.07.2025
Статьи / История Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово Есть такая категория людей, о которых говорят «родился с бензином в крови». Кто-то из них становится гонщиком, кто-то – конструктором или дизайнером, кто-то открывает связанный с автомобилям... 711 6 0 06.07.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27571 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 13028 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7180 1 2 25.03.2025
Обсуждаемое
8 Битва за низы: все подробности об обновлённой Lada Niva Travel
7 Спасибо, что не кроссовер: первый тест-драйв Hongqi H6
6 Хоспис для автомобилей: что интересного в музее в Черноусово
Новые комментарии
Change privacy settings