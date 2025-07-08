Новый кроссовер Hyundai Elexio готовится к старту продаж: показан интерьер

Первый показ электрокросса Hyundai Elexio провели в Поднебесной в мае. Однако тогда марка сосредоточилась лишь на внешности новинки – у представленных машин были тонированные стекла и запертые двери. Теперь же опубликованы фирменные изображения интерьера. Напомним, паркетник создан специально для китайского рынка, причем с учетом предпочтений местной публики. Выпускать кроссовер, разумеется, будут локально – на заводе СП Beijing Hyundai.

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Главная фишка внутри Elexio – гигантский единый тачскрин мультимедиа. Отдельного блока управления «климатом» нет – все настройки вшиты в экран. Паркетник лишен и привычной приборки, то есть уже в базе он имеет проекционный дисплей. Впрочем, у самого основания лобового стекла все же есть небольшой «горбик» с экранчиком, дублирующим основные показатели.

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Кроссоверу также достался двухэтажный центральный тоннель, на котором расположены две площадки для беспроводной зарядки и четыре неприкрытых подстаканника. К торцу тоннеля прикреплен лоток для мелочевки, плюс в него встроен, судя по всему, выдвижной отсек. А всего Hyundai Elexio обещано 29 мест для хранения.

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Что же касается дизайна экстерьера, то паркетник получил раздельные фары, под которыми разместили пиксельную полоску, выполняющую роль ходовых огней. Задние фонари тоже сделаны в виде пиксельной плашки. Ну и еще кроссовер имеет выдвижные ручки дверей, а задние стойки кузова оформили в виде «плавников», переходящих в спойлер на багажной двери.

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В основе Elexio лежит платформа E-GMP, на которой построены и глобальные электрокары концерна Hyundai-Kia. СП Beijing Hyundai уже сертифицировало свою новинку, так что кое-какие характеристики известны. Длина равна 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота в зависимости от версии варьируется от 1675 до 1700 мм. Колесная база составляет 2750 мм. Таким образом, по своим габаритам Hyundai Elexio сопоставим с «мировым» Hyundai Tucson.

В сертификате для паркетника заявлены две модификации. «Простые» исполнения предложат с 218-сильным электромотором на передней оси. Более дорогие варианты – с полным приводом: на задней оси таких кроссоверов расположен дополнительный электромотор мощностью 99 л.с. А вот информации о батареях все еще нет.

В Китае старт продаж Hyundai Elexio намечен на сентябрь текущего года.