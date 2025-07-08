Новый кроссовер Hyundai Elexio готовится к старту продаж: показан интерьер

Первый показ электрокросса Hyundai Elexio провели в Поднебесной в мае. Однако тогда марка сосредоточилась лишь на внешности новинки – у представленных машин были тонированные стекла и запертые двери. Теперь же опубликованы фирменные изображения интерьера. Напомним, паркетник создан специально для китайского рынка, причем с учетом предпочтений местной публики. Выпускать кроссовер, разумеется, будут локально – на заводе СП Beijing Hyundai.
Главная фишка внутри Elexio – гигантский единый тачскрин мультимедиа. Отдельного блока управления «климатом» нет – все настройки вшиты в экран. Паркетник лишен и привычной приборки, то есть уже в базе он имеет проекционный дисплей. Впрочем, у самого основания лобового стекла все же есть небольшой «горбик» с экранчиком, дублирующим основные показатели.
Кроссоверу также достался двухэтажный центральный тоннель, на котором расположены две площадки для беспроводной зарядки и четыре неприкрытых подстаканника. К торцу тоннеля прикреплен лоток для мелочевки, плюс в него встроен, судя по всему, выдвижной отсек. А всего Hyundai Elexio обещано 29 мест для хранения.
Что же касается дизайна экстерьера, то паркетник получил раздельные фары, под которыми разместили пиксельную полоску, выполняющую роль ходовых огней. Задние фонари тоже сделаны в виде пиксельной плашки. Ну и еще кроссовер имеет выдвижные ручки дверей, а задние стойки кузова оформили в виде «плавников», переходящих в спойлер на багажной двери.
В основе Elexio лежит платформа E-GMP, на которой построены и глобальные электрокары концерна Hyundai-Kia. СП Beijing Hyundai уже сертифицировало свою новинку, так что кое-какие характеристики известны. Длина равна 4615 мм, ширина – 1875 мм, высота в зависимости от версии варьируется от 1675 до 1700 мм. Колесная база составляет 2750 мм. Таким образом, по своим габаритам Hyundai Elexio сопоставим с «мировым» Hyundai Tucson.
В сертификате для паркетника заявлены две модификации. «Простые» исполнения предложат с 218-сильным электромотором на передней оси. Более дорогие варианты – с полным приводом: на задней оси таких кроссоверов расположен дополнительный электромотор мощностью 99 л.с. А вот информации о батареях все еще нет.
В Китае старт продаж Hyundai Elexio намечен на сентябрь текущего года.
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