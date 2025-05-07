Новинки ×
  • Hyundai пытается реанимировать бизнес в Китае с помощью нового кроссовера Elexio

Hyundai пытается реанимировать бизнес в Китае с помощью нового кроссовера Elexio

07.05.2025 223 0 0

Стремительно сдающее позиции на китайском рынке совместное предприятие Beijing Hyundai представило новый электрический кроссовер, получивший имя Elexio: он разработан специально для Китая, но в его основе лежит глобальная модульная платформа E-GMP, продажи должны начаться в этом году.

Равнодолевое совместное предприятие Beijing Hyundai было основано в 2002 году. За маркой Beijing, напомним, стоит китайский государственный автоконцерн BAIC, но выпускает Beijing Hyundai только автомобили южнокорейской марки. В период с 2011 по 2016 год компания Beijing Hyundai продавала в Китае более миллиона машин в год, затем кривая спроса начала загибаться из-за обострения отношений между Китаем и Южной Кореей, а так же из-за роста конкуренции со стороны местных, сугубо китайских автопроизводителей. В 2021 году Beijing Hyundai продала один из своих заводов ныне весьма успешной компании Li Auto.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В прошлом году Beijing Hyundai реализовала в Китае только 168 828 автомобилей, что на 47% меньше продаж в 2023 году. В первом квартале 2025 года падение продолжилось: продано 29 002 автомобиля (-44% по сравнению с АППГ). Электрический кроссовер Elexio — запоздалая попытка Beijing Hyundai сделать успешную модель в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибриды) китайского авторынка, причём с максимальным учётом китайских вкусов и потребностей. При этом вполне допускается возможность поставки Elexio на другие рынки.

Сегодня в Китае состоялся первый публичный показ Hyundai Elexio без подробностей, салон не раскрыт, полноценная премьера ещё впереди, производство Elexio должно начаться в третьем квартале текущего года. В основе Elexio лежит разработанная Hyundai глобальная модульная платформа E-GMP с 800-вольтовой электрической архитектурой, запас хода на одной зарядке составит порядка 700 км по циклу CLTC.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

«Китайскость» Elexio проявляется в дизайне, который, однако, выполнен в духе новейших глобальных моделей Hyundai — отсюда пиксельная оптика с ретромотивами. Ещё одним непременным атрибутом успешной модели в Китае является продвинутый комплекс электронных ассистентов водителя — у Elexio он, разумеется, будет, а в следующем году Beijing Hyundai обещает даже автопилот второго уровня. В оснащении Elexio заявлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8295 и 27-дюймовый экран дополненной реальности на лобовом стекле.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Сколько будет стоить Hyundai Elexio, пока неизвестно, но ясно, что для успеха цены должны быть низкими, на уровне вышедшего на китайский рынок в марте Toyota bZ3X, иначе о хороших продажах можно даже не мечтать — конкуренция в сегменте NEV становится всё более жёсткой, полумеры здесь не работают. В ближайшие годы Beijing Hyundai обещает ещё несколько NEV-моделей для китайского рынка, в том числе седан, минивэн и кроссоверы других размеров.

кроссовер Китай электромобиль новинки Hyundai Hyundai Elexio

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Премьеры Меньше, мягче и дешевле: первый обзор Voyah Courage На стенде Voyah в Шанхае нам удалось рассмотреть и собственными руками пощупать самого доступного представителя марки. Courage получился чуть компактнее популярного у нас кроссовера Free, но... 154 0 0 07.05.2025
Статьи / Мнение без фильтров Кому нужны «возвращенцы»: как европейцы потеряли российский рынок Один из самых популярных вопросов, который я слышу от знакомых в последнее время, звучит примерно так: а правда, что ушедшие из России марки уже готовы вернуться обратно? Понятно, откуда рас... 2394 18 1 05.05.2025
Статьи / История Сквозь тернии в тюрьму: история создания африканского народного автомобиля Africar Попытки разработать так называемый «региональный» автомобиль предпринимались неоднократно как целыми компаниями, так и частными лицами. Причем история знает множество примеров, когда ни комп... 1011 3 2 03.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26943 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26288 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12021 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
18 Кому нужны «возвращенцы»: как европейцы потеряли российский рынок
7 Китайский ответ Кибертраку: первый тест-драйв трансформера Changan E07
6 Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando
Новые комментарии
Change privacy settings