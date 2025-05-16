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  • У Renault 4 может появиться версия с полным приводом и увеличенным дорожным просветом

У Renault 4 может появиться версия с полным приводом и увеличенным дорожным просветом

16.05.2025 554 1 1

Предвестником такого серийного полностью зелёного кроссовера, оформленного в ретро-стиле, является рассекреченный сегодня концепт Renault 4 Savane 4x4.

Французская марка разрабатывала новый Renault 4 с 2021 года, однако его полноценная премьера прошла только в октябре 2024 года. В продажу на европейском рынке эта модель поступила в начале марта 2025-го. Стоит напомнить, что актуальный паркетник разделил полностью «зелёную» технику с представленных ранее хэтчбеком Renault 5. В основе обеих моделей находится принадлежащая французской Группе платформа AmpR Small.

На фото: концепт Renault 4 Savane 4x4
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На фото: концепт Renault 4 Savane 4x4
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Как Kolesa.ru сообщал ранее, нынешний кроссовер Renault 4 может быть только переднеприводным. Стартовым версиям положен 122-сильный электромотор, максимальный крутящий момент которого равен 225 Нм, а также тяговая батарея ёмкостью 40 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 305 км (при расчёте по циклу WLTP). На разгон от 0 до 100 км/ч такой «четвёрке» требуется 9,2 секунды.

У нынешних топовых версий единственный электромотор, расположенный на передней оси, выдаёт 150 л.с. (245 Нм). Такому Renault 4 положен аккумулятор ёмкостью 52 кВт*ч, а максимальная дальнобойность без подзарядки составляет 404 км. С места до «сотни» этот паркетник разгоняется за 8,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой и вне зависимости от версии равна 150 км/ч.

Как стало известно теперь, у Renault 4 может появиться версия с полным приводом и увеличенным дорожным просветом: на неё намекает представленный сегодня концепт, получивший название Renault 4 Savane 4x4. Кроссовер, оформленный в ретро-стиле, получил кузов в тёмно-зелёном цвете Jade Green, дополненный отделанной тканью крышей, обвесом по периметру кузова из чёрного глянцевого пластика, такими же рейлингами и корпусами наружных зеркал, а также медным декором.

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Концепт «полноприводника» получил изготовленные на заказ 18-дюймовые колёсные диски с шинами Goodyear UltraGrip performance, за счёт которых ширина колеи спереди и сзади увеличилась на 10 мм слева и справа. Дорожный просвет у модели подрос на 15 мм (у Savane 4x4 показатель составляет 196 мм). Интерьер шоу-кара выполнен в коричневом цвете, на креслах можно увидеть прострочку в виде больших повторяющихся четвёрок, а на передней панели – ярко-зелёную подсветку.

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Французская марка не раскрыла подробности о технике концепта Renault 4 Savane 4x4. В компании отметили только, что шоу-кар оснащается двухмоторной силовой установкой: второй электродвигатель расположен на задней оси. Совокупную отдачу этой системы в компании пока не рассекретили.

На фото: салон Renault 4 Savane 4x4
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На фото: салон Renault 4 Savane 4x4
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На фото: салон Renault 4 Savane 4x4
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Если полноприводный Renault 4 действительно пополнит список версий модели, его ценник наверняка окажется выше, чем у актуальных вариантов. На домашнем рынке, во Франции, стартовая стоимость нынешней «четвёрки» равна 27 990 евро (эквивалентно примерно 2,52 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант просят не менее 35 490 евро (около 3,19 млн рублей).

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1 комментарий
16.05.2025 22:12
Papirus

Жаль что не озвучили объёмы продаж. Скорее всего они будут не больше, чем продажи Бентли, на сдачу от которого будут раздавать эти игрушки.

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