«Южный» кроссовер: в продажу поступил Renault 4 Plein Sud, цены известны

Французская компания начала разработку возрождённого Renault 4 ещё в 2021 году, полноценная премьера нового паркетника прошла в октябре 2024-го. Причём сразу были представлены как стандартные варианты, так и модификации с открытым верхом. На европейском рынке живые продажи «обычных» Renault 4 E-Tech Electric стартовали в начале марта 2025-го, а теперь был объявлен старт предзаказов на «южные» исполнения с прибавкой Plein Sud к названию.

На фото: Renault 4 Plein Sud

Название модификации – Plein Sud – с французского переводится как «строго на юг». Оно призвано намекать на направление, в котором хочется следовать в автомобиле с открытым верхом, чтобы получить как можно больше солнца и безоблачного неба. Такой кроссовер оснащается брезентовой крышей с электроприводом, её длина равна 92 см, а ширина – 80 см. При сложенном верхе хорошей погодой могут наслаждаться находящиеся как на первом, так и на втором ряду сидений.

Как напомнили в компании, Renault 4 изначально проектировался «с оглядкой» на модификацию с брезентовой крышей, так что её наличие «не оказывает существенного влияния ни на одну из ключевых характеристик» модели. Так, объём багажного отделения остался прежним и составляет 420 литров, несмотря на то, что высота отсека слегка изменилась.

В компании отметили, что конструктивные элементы крыши сделаны из пластика, а не из металла, а полотно при открывании складывается в три, а не в четыре части. Это позволило снизить общий вес машины. Акустический комфорт обеспечивается за счёт толщины полотна при закрытом верхе, а при открытом – за счёт специального дефлектора, снижающего внешний дорожный шум. Отметим, крышу можно открывать не полностью, то есть оставлять её в промежуточных положениях.

Модификация Renault 4 Plein Sud представлена на европейском рынке в двух исполнениях – Techno и Iconic. Техника у «южных» версий такая же, как у обычного кроссовера в указанных комплектациях: речь идёт о 150-сильном электромоторе, максимальный крутящий момент которого составляет 245 Нм, а также о тяговой батарее ёмкостью 52 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке равен 409 км (по циклу WLTP).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Стоимость Renault 4 Plein Sud в исполнении Techno на европейском рынке составляет 37 290 евро, что эквивалентно примерно 3,26 млн рублей по текущему курсу. За вариант Iconic здесь просят не менее 39 290 евро (около 3,43 млн рублей).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В компании ещё отметили, что все версии Renault 4 получили несколько обновок. Так, теперь модель имеет усовершенствованную систему контроля состояния водителя (она включает в себя салонную камеру в левой передней стойке крыши). Помимо этого, в список систем безопасности вошла функция экстренной остановки (замедляет движение автомобиля, если водитель не держит руки на руле). Ещё для «четвёрки» предусмотрен новый теплообменник, который позволяет сократить время зарядки аккумулятора в холодное время.