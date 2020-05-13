Чего ждать от кризиса: в Toyota прогнозируют, что прибыль рухнет на 80%

Пандемия коронавируса серьёзно ударила по мировой экономике, ощутимо задело и автомобильную отрасль. Вспышка инфекции изначально была зафиксирована в Китае, в итоге в Поднебесной приостановили работу заводы, поставляющие комплектующие на автомобильные предприятия, расположенные по всему миру. Затем вирус «активизировался» и в других странах, в результате чего многим автозаводам, в том числе и Toyota, пришлось уйти в простой. Дело в том, что самой действенной мерой по борьбе с распространением инфекции признали самоизоляцию; в итоге большинству людей разрешили покидать дома только в случае необходимости. Так что на работу нельзя было ходить не только работникам приостановленных предприятий, но и сотрудникам дилерских центров. К тому же, на фоне кризиса (который, вероятно, продлится ещё долго), снизилась и покупательская способность автомобилистов, ведь некоторые потеряли работу, другим сократили зарплату и т.д.



На фото: Toyota Camry (версия для североамериканского рынка)

По итогам нескольких последних лет корпорация Toyota входит в тройку лидеров по объёму продаж новых автомобилей. Как сообщает Reuters, cейчас производитель уже спрогнозировал 80-процентное падение прибыли в 2020-ом. В компании отметили, что уже будет самый низкий показатель за последние девять лет (наиболее «слабая» прибыль была зафиксирована в 2011/12 финансовом году). По словам президента Toyota Акио Тойода, коронавирус стал большим ударом, чем мировой финансовый кризис 2008 года.

По прогнозам аналитиков Toyota, из-за падения мировых продаж компания потеряет 1,5 трлн иен (что соответствует 13,95 млрд долларов). При этом, производитель рассчитывает на получение операционной прибыли по итогам текущего финансового года (он завершится в марте 2021-го) в размере 500 млрд иен (4,6 млрд долларов). Для сравнения, по итогам прошлого финансового года Тойота получила 2,44 трлн иен (22,3 млрд долларов) операционной прибыли.



Японский производитель считает, что продажи машин будут «вялыми» до декабря 2020-го, при этом по итогам текущего года он намерен реализовать на мировом рынке 8,9 млн новых автомобилей. Напомним, в течение предыдущего года клиенты Toyota купили 10,46 млн машин, а в 2018-ом – 10,6 млн единиц. В компании ожидают, что показатели продаж снова достигнут уровня 2019 года в 2021-ом.



На фото: Toyota RAV4

По данным агентства, зарубежные аналитики предполагают, что годовые глобальные продажи новых автомобилей сократятся примерно на треть. Для сравнения, после мирового финансового кризиса в 2009/10 году показатели мирового авторынка просели на 11%.

Несмотря на прогнозы по падению прибыли на 80% и сокращению продаж новых машин, японская корпорация намерена в текущем финансовом году потратить свыше 1 трлн иен, в том числе в рамках инвестирования в НИОКР (расходы будут примерно на уровне прошлого года).



Тем временем, на следующей неделе в рамках специального онлайн-мероприятия Toyota покажет две гибридных новинки для американского рынка. Пока что компания не раскрыла, что это за модели, однако, есть предположение, что к премьере готовятся кроссовер с возрождённым названием Venza и обновлённый минивэн Sienna. Также есть небольшой шанс, что японцы представят пикап Tundra следующего поколения.

