Toyota интригует: японская марка готовит к скорой премьере две неизвестные новинки

Компания Toyota на следующей неделе, 18 мая, проведёт онлайн-мероприятие, предназначенное для североамериканских клиентов, в рамках которого будет представлена спецверсия модели Prius. Её решили выпустить в связи с 20-летним юбилеем: уже два десятка лет этот автомобиль представлен на рынке США. Тираж лимитированной серии будет довольно скромным – в Штатах выпустят всего 2020 таких машин (их можно будет отличить по чёрным деталям в отделке и иному списку оснащения). Отметим, в прошлом году американцы купили 69 718 авто семейства Prius (на 20% меньше, чем годом ранее).
Однако любопытнее другое: на этом же мероприятии компания пообещала показать ещё две свои новинки, обе гибридные. Пока в североамериканском подразделении Тойоты ограничились «сухой» формулировкой и не раскрыли никаких деталей о будущих машинах. Но предположения о том, кто окажется на онлайн-сцене, уже есть.
Так, вероятно, одной из готовящихся к премьере новинок станет кроссовер, для которого возродят имя Venza. Напомним, так назывался пятиместный среднеразмерный кроссовер, который выпускался в США в период с 2008 по 2015 годы. Модель сняли с производства из-за невысоких продаж (по итогам 2015-го было реализовано немногим более 21,3 тыс. машин). Теперь под именем Venza в Штатах могут начать продавать кроссовер, который на домашнем рынке известен как Harrier: японскую версию паркетника «четвёртой» генерации представили в середине прошлого месяца. Предполагается, что на американский рынок автомобиль выйдет в 2021 году.
По данным зарубежных СМИ, производство этой модели будет налажено на заводе Toyota, который расположен в штате Алабама. Ожидается, что модель пустят в серию в сентябре следующего года. Кроссовер оснастят гибридной установкой, какой именно, пока не сообщается. По предварительным данным, это может быть гибридная система THSⅡ на основе мотора A25A-FXS 2.5, совокупная отдача установки переднеприводной версии равна 218 л.с, полноприводной – 222 л.с. Такая «начинка» есть у «четвёртого» Harrier на домашнем рынке.
Другой новинкой, которую покажут на следующей неделе, скорее всего, станет минивэн Sienna 2021 модельного года. По данным издания, обновлённая версия поступит в продажу на американском рынке ближайшей осенью. При этом ранее дилеры японского бренда рассказали о том, что «посвежевшие» машины будут доступны только с гибридной «начинкой». В её роли может вступить установка, базирующаяся либо на нынешнем V6 объёмом 3,5 литра, либо на рядном четырёхцилиндровом моторе объёмом 2,5 литра. Но это пока не точно.
Ещё один вариант для новинки, которая готовится к презентации, – это пикап Toyota Tundra. Ожидается, что его следующее поколение снабдят гибридной установкой (ей заменят нынешние V8). Вероятно, в основу системы ляжет 3,5-литровый твин-турбомотор V6. Стоит отметить, что вряд ли на онлайн-стенд выкатят этот автомобиль, ведь, как сообщалось ранее, дебют «третьего» грузовика ожидается в декабре 2021 года.
Новинки призваны укрепить позиции Toyota на американском рынке. По итогам 2019-го марка реализовала в Штатах 2 383 318 новых машин, что на 1,79% меньше, чем годом ранее. Самой популярной моделью остаётся кроссовер RAV4 (448 068 шт., +4,9%). Этот автомобиль занимает 4 место в списке самых продаваемых в США.
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