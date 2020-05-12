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  • Toyota интригует: японская марка готовит к скорой премьере две неизвестные новинки

Toyota интригует: японская марка готовит к скорой премьере две неизвестные новинки

12.05.2020 361 0 0

По предварительным данным, одной из них окажется гибридный кроссовер с возрождённым для него именем Venza. Второй может стать минивэн Sienna 2021 модельного года. 

 

Компания Toyota на следующей неделе, 18 мая, проведёт онлайн-мероприятие, предназначенное для североамериканских клиентов, в рамках которого будет представлена спецверсия модели Prius. Её решили выпустить в связи с 20-летним юбилеем: уже два десятка лет этот автомобиль представлен на рынке США. Тираж лимитированной серии будет довольно скромным – в Штатах выпустят всего 2020 таких машин (их можно будет отличить по чёрным деталям в отделке и иному списку оснащения). Отметим, в прошлом году американцы купили 69 718 авто семейства Prius (на 20% меньше, чем годом ранее).

На фото: спецверсия Toyota Prius

Однако любопытнее другое: на этом же мероприятии компания пообещала показать ещё две свои новинки, обе гибридные. Пока в североамериканском подразделении Тойоты ограничились «сухой» формулировкой и не раскрыли никаких деталей о будущих машинах. Но предположения о том, кто окажется на онлайн-сцене, уже есть.

Так, вероятно, одной из готовящихся к премьере новинок станет кроссовер, для которого возродят имя Venza. Напомним, так назывался пятиместный среднеразмерный кроссовер, который выпускался в США в период с 2008 по 2015 годы. Модель сняли с производства из-за невысоких продаж (по итогам 2015-го было реализовано немногим более 21,3 тыс. машин). Теперь под именем Venza в Штатах могут начать продавать кроссовер, который на домашнем рынке известен как Harrier: японскую версию паркетника «четвёртой» генерации представили в середине прошлого месяца. Предполагается, что на американский рынок автомобиль выйдет в 2021 году.

На фото: «четвёртый» Toyota Harrier для японского рынка

По данным зарубежных СМИ, производство этой модели будет налажено на заводе Toyota, который расположен в штате Алабама. Ожидается, что модель пустят в серию в сентябре следующего года. Кроссовер оснастят гибридной установкой, какой именно, пока не сообщается. По предварительным данным, это может быть гибридная система THSⅡ на основе мотора A25A-FXS 2.5, совокупная отдача установки переднеприводной версии равна 218 л.с, полноприводной – 222 л.с. Такая «начинка» есть у «четвёртого» Harrier на домашнем рынке.

На фото: актуальный минивэн Toyota Sienna

Другой новинкой, которую покажут на следующей неделе, скорее всего, станет минивэн Sienna 2021 модельного года. По данным издания, обновлённая версия поступит в продажу на американском рынке ближайшей осенью. При этом ранее дилеры японского бренда рассказали о том, что «посвежевшие» машины будут доступны только с гибридной «начинкой». В её роли может вступить установка, базирующаяся либо на нынешнем V6 объёмом 3,5 литра, либо на рядном четырёхцилиндровом моторе объёмом 2,5 литра. Но это пока не точно.

На фото: актуальный пикап Toyota Tundra

Ещё один вариант для новинки, которая готовится к презентации, – это пикап Toyota Tundra. Ожидается, что его следующее поколение снабдят гибридной установкой (ей заменят нынешние V8). Вероятно, в основу системы ляжет 3,5-литровый твин-турбомотор V6. Стоит отметить, что вряд ли на онлайн-стенд выкатят этот автомобиль, ведь, как сообщалось ранее, дебют «третьего» грузовика ожидается в декабре 2021 года.

Новинки призваны укрепить позиции Toyota на американском рынке. По итогам 2019-го марка реализовала в Штатах 2 383 318 новых машин, что на 1,79% меньше, чем годом ранее. Самой популярной моделью остаётся кроссовер RAV4 (448 068 шт., +4,9%). Этот автомобиль занимает 4 место в списке самых продаваемых в США.

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