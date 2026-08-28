Новые седан и универсал Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ выходят на рынок

Стартовая цена «горячей» четырёхдверки в Германии равна 79 039 евро, а за пятидверный вариант Shooting Brake просят не менее 80 408 евро.

Купеобразный седан Mercedes‑Benz CLA третьего поколения дебютировал в марте 2025 года, универсал с приставкой Shooting Brake присоединился к семейству в июле того же года. Напомним, в основе этого дуэта лежит платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая была создана для компактных автомобилей сегмента Entry Luxury. В прошлом месяце немецкий производитель рассекретил «горячие» версии, пополнившие гамму – седан и универсал Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+.

На фото: седан Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+

Напомним, презентация «заряженных» новинок, которые были подготовлены подразделением Mercedes-AMG, прошла в ходе Фестиваля скорости в Гудвуде. Теперь пресс-служба немецкой компании обнародовала цены четырёх- и пятидверной версий Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+, а также объявила о старте их продаж в Европе.

Как рассказали в компании, за Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ в кузове седан на домашнем рынке, в Германии просят не менее 79 039 евро, что эквивалентно примерно 7,92 млн рублей по текущему курсу. В свою очередь покупка аналогичного универсала с прибавкой Shooting Brake к названию обойдётся не менее, чем в 80 408 евро (около 8,04 млн рублей).

На фото: универсал Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+

Колёса.ру в начале текущего месяца сообщали о том, что компания прогнала Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ по Северной петле Нюрбургринга. Под управлением пилота Кевина Бергера спортседану удалось пройти круг за 7 мин 32,070 секунды. Стоит напомнить о том, что новые «заряженные» седан и универсал имеют полный привод и полностью электрическую «начинку».

Четырёх- и пятидверные версии Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ оснащаются трёхмоторной установкой: один электромотор расположен на передней оси, ещё два – на задней. Совокупная мощность системы равна 680 л.с., максимальный крутящий момент – 1759 Нм. Известно, что на разгон с места до «сотни» новинка, вне зависимости от типа кузова, тратит 2,7 секунды (при замере после проезда 1 фута, то есть примерно 30 см), показатель при стандартном замере – 3,0 секунды.

На фото: салон Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 1 / 2 На фото: салон Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ 2 / 2

Максимальная скорость новых Mercedes-AMG CLA 45 ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч, этот показатель можно увеличить до 270 км/ч с пакетом AMG Dynamic Plus. У новых «горячих» седана и универсала 800-вольтовая архитектура, им положена тяговая батарея ёмкостью 94 кВт*ч. Дальнобойность без подзарядки у седана превышает 670 км, у универсала – свыше 640 км (по циклу WLTP). При быстрой зарядке пополнить аккумулятор с 10 до 80% получится за 22 минуты, а для пути протяжённостью 270 км – за 10 минут.

Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ имеют спортивную подвеску AMG Ride Control со стальными пружинами, а также дополнительные режимы Comfort, Sport и AMG Force S+ (в числе прочего, обеспечивает оригинальный звук работы ДВС) плюсом к шести ездовым режимам AMG Dynamic Select, которые отвечают за настройки реакции шасси, рулевого управления, электронного контроля устойчивости и системы рекуперации. Ещё модели положена тормозная система с шестипоршневыми суппортами и дисками диаметром 390 мм спереди и 350 мм сзади.