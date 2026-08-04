Электрический Mercedes-AMG CLA 45 оказался на Нюрбургринге быстрее бензинового Audi RS 3

Электрический Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ справил премьеру в июле на Фестивале скорости в Гудвуде, продажи начнутся до конца августа, а хорошее время на Нордшляйфе должно убедить любителей мощных Мерседесов выложить кругленькую сумму за эту новинку.

Батарейный CLA 45 4Matic+ теперь является младшей моделью в линейке Mercedes-AMG, так как бензиновый хот-хэтч A 45 S 4Matic+ вот-вот отправится в отставку, наследника у него не будет. Мощности новому Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ не занимать, его трёхмоторная силовая установка (один мотор на передней оси, два на задней) выдаёт пиковые 680 л.с. и 1759 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,0 с, максимальная скорость с пакетом AMG Dynamic Plus — 270 км/ч. Ёмкость батареи — 94 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 670 км по циклу WLTP.

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К очевидным минусам Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ относится большая снаряженная масса — 2280 кг и невозможность выдавать пиковую мощность длительное время, к плюсам — большая пиковая мощность и программная надстройка Predictive Performance Manager (PPM), которая управляет мощностью и энергией с учётом профиля Нюрбургринга и любой другой трассы, позволяя достигать максимума производительности на каждом конкретном участке.

Время круга 7 мин 32,070 с было показано 28 июля, воздух на Нюрбургринге в тот день прогрелся до +24°C, асфальт — до +30°C.

Пресс-служба Mercedes-Benz называет это время лучшим в своём классе, но не указывает сам класс. В официальной таблице рекордов Нюрбургринга Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ помещён в класс прототипов и предсерийных автомобилей, где занимает… последнюю строчку.

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Если допустить, что предсерийный Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ ничем по сути не отличается от серийного, то его следует поместить в класс Compact cars либо Mid-range cars, причём неважно, в какой именно, так как в электромобильном сегменте таблицы рекордов Нюрбургринга таких классов пока нет. Если их завести и поместить в один из них Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+, то он окажется рекордсменом.

С габаритной длиной 4742 мм и колёсной базой 2790 мм Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ справедливо было бы отнести к среднему классу (Mid-range cars), но исторически CLA считается компактной моделью (Compact cars).

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Если сравнивать электрический Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ с бензиновыми аналогами, то его ближайшим соперником из таблицы рекордов Нюрбургринга будет седан Audi RS 3, его время круга на Нордшляйфе — 7 мин 33,123 с. Лучшее время в классе Compact cars сейчас принадлежит BMW M2 — 7 мин 25,068 с. Лучшее время в классе Mid-range cars у BMW M4 CSL — 7 мин 18,137 с.