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  • Прощальный Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Final Edition сдаёт вахту «электричкам»

Прощальный Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Final Edition сдаёт вахту «электричкам»

27.07.2026 701 0 1
Прощальный Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ Final Edition сдаёт вахту «электричкам»

Компания Mercedes-Benz прощается со своим бензиновым хот-хэтчем А-касса, прямого наследника у него, к сожалению, не будет.

Хот-хэтч Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ дебютировал в 2019 году вместе с родственным «заряженным» купеобразным седаном Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+, обе модели оснащены 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёркой» M139 мощностью 421 л.с. Коробка передач — только 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод — полный, с индивидуальными муфтами отбора мощности на задние колёса. Хэтчбек набирает первую «сотню» за 3,9 с, максимальная скорость — 270 км/ч.

Бензиновый седан Mercedes-AMG CLA 45 S 4Matic+ уже получил преемника в лице электрического Mercedes-AMG CLA 45 , а вот бензиновый хот-хэтч всё ещё в строю, но жить ему осталось недолго. Руководство Mercedes-Benz не выделило денег на адаптацию двигателя M139 к грядущим экологически нормам Euro 7, поэтому с нынешним Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ приходится прощаться — сегодня представлена версия Final Edition.

Final Edition — это пакет дополнительного оборудования для стандартного Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+, который сейчас стоит в Германии от 62 840 евро. Пакет этот настраиваемый, поэтому его стоимость в зависимости от выбранных цветов и наполнения варьируется в диапазоне от 6075 до 10 091 евро.

Общие особенности пакета Final Edition — это 19-дюймовые чёрные матовые колёса с белыми ободками и жёлтыми логотипами AMG в районе ступиц, чёрные тормозные суппорты с белыми логотипами AMG, серебристая крышка топливного бака, чёрный глянцевый наружный декор в сочетании с основным матовым серым или матовым чёрным цветом кузова и увеличенный передний сплиттер. За доплату предлагаются декоративные виниловые наклейки и контрастные жёлтые вставки.

Салон версии Final Edition обит чёрной искусственной кожей Artico в сочетании с микрофиброй Microcut и контрастной жёлтой прострочкой. На подголовники передних кресел нанесены логотипы 45 S, на центральном тоннеле есть памятная табличка 45 S Final Edition. Надписи AMG на порогах и 45 S на ковриках выполнены жёлтым цветом.

Между тем обычный хэтчбек A-класса актуального поколения W177 будет выпускаться на венгерском заводе Mercedes-Benz до 2028 года, затем ему на смену придёт принципиально новая модель начального уровня на платформе MMA — по слухам, это будет что-то вроде кроссвэна. Ну а младшим спорткаром Mercedes-AMG после отставки бензинового хот-хэтча будет вышеупомянутый электроседан Mercedes-AMG CLA 45.

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Обновлено 28.07.2026

 

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