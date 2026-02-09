Нынешний A-Class лишится немецкой прописки, а преемник будет похож на кроссвэн

Компания Mercedes-Benz переносит производство хэтчбека A-класса поколения W177 с завода в немецком Раштатте в Венгрию, на завод в Кечкемете, там он будет выпускаться до 2028 года, а завод в Раштатте будет потихоньку готовиться к производству совершенно новой модели Mercedes-Benz начального уровня.

В октябре прошлого года стало известно о том, что на смену нынешнему компактному хэтчбеку Mercedes-Benz A-класса придёт новая модель начального уровня, которая не будет ни хэтчбеком, ни седаном. Сегодня издание Automotive News Europe со ссылкой на осведомлённые источники сообщило, что эта таинственная новинка будет своеобразной смесью однообъёмника и кроссовера, то есть дух самого первого А-класса вернётся, но в более интересной интерпретации.

Mercedes-Benz A-Class первого поколения

Напомним, что самый первый A-Class поколения W168, разработанный в середине 1990-х, имел однообъёмный кузов и двойной пол, эту же оригинальную компоновку в 2004 году получил A-Class второго поколения W169. Продавались однообъёмные А-классы неплохо, но за ними постепенно закрепился пенсионерский имидж, тогда как руководство Mercedes-Benz хотело привлечь молодую аудиторию. «Третий» A-Class поколения W176 дебютировал в 2012 в формате спортивно-молодёжного хэтчбека с традиционным пропорциями, этот же форм-фактор сохранил нынешний «четвёртый» A-Class поколения W177, но в дополнение к кузову хэтчбек появился седан с индексом V177.

Хэтчбек Mercedes-Benz A-класса поколения W177

Седан V177 был снят с производства в прошлом году, а вот хэтчбек W177 уходить с рынка пока не собирается, его выпуск продлится до 2028 года, пока на рынок не выйдет вышеупомянутая новая модель начального уровня. Сейчас A-Class производится одновременно в Раштатте и в Кечкемете, но во втором квартале этого года венгерский завод станет для него единственным домом, причём, чтобы удовлетворить спрос, завод в Кечкемете наймёт порядка 3000 новых сотрудников.

Производство Mercedes-Benz CLA третьего поколения на заводе в Раштатте

Завод в Раштатте производит также седаны и универсалы Mercedes-Benz CLA третьего поколения 174/178 на новой модульной платформе MMA, рассчитанной как на электрические, так и на «углеводородные» силовые установки. Эту же платформу получит и грядущая новая модель начального уровня. Как она будет называться, пока неизвестно — возможно, с учётом того, что у неё будут близкие к однообъёмным пропорции, в оборот введут обозначение VLA по аналогии со старшими минивэнами Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz B-класса третьего поколения

Ожидается, что новый Mercedes-Benz начального уровня на платформе MMA справит премьеру в 2027 году, производиться он будет в Раштатте. Эта новинка заменит не только хэтчбек A-класса поколения W177, но и компактвэн Mercedes-Benz B-класса третьего поколения W247, который в ближайшие месяцы уйдёт с рынка — конфигуратор на немецком потребительском сайте для него уже отключён.