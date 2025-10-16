Бизнес ×
Решилась судьба Mercedes-Benz A-класса: преемник будет, но в другом форм-факторе

16.10.2025 69 0 0

Хэтчбек Mercedes-Benz A-класса актуального поколения 177 продержится в строю до конца 2027 года, затем ему на смену придёт некая новая модель начального уровня, которая, скорее всего, не будет называться A-класс и не будет ни хэтчбеком, ни седаном.

Mercedes-Benz A-класса поколения 177 выпускается с 2018 года, ранее в этом году он лишился версии с кузовом седан, её заменил Mercedes-Benz CLA третьего поколения (заводской индекс 174/178), в компании справедливо посчитали, что два компактных седана в модельном ряду — это перебор.

Судьба хэтчбека A-класса между тем до последнего времени была туманной — компания хранила гробовое молчания относительно его будущего. Это молчание означало, что будущего у A-класса, скорее всего, нет, ведь ещё в 2022 году руководство Mercedes-Benz решило развивать бизнес в сторону роскошных моделей и обещала сильно порезать линейку моделей начального уровня.

Теперь выяснилось, что роскошь — это, конечно, хорошо, но дилерам всё-таки нужен достаточный выбор моделей Mercedes-Benz начального уровня, они привлекают к марке новых клиентов, затем эти клиенты при благоприятном стечении обстоятельств переходят на модели подороже. Mercedes-Benz CLA не везде годиться в качестве модели начального уровня — европейцы, например, не очень жалуют в этом классе седаны, а универсал CLA Shooting Brake в новом поколении стал стишком крупным и дорогим. Короче говоря, нужно что-то попроще и поменьше.

Гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус на презентации нового CLA

Гендиректор Mercedes-Benz Ола Каллениус на прошедшем недавно отраслевом конгрессе, организованном немецким журналом auto-motor-und-sport, заявил, что новая модель начального уровня у Mercedes-Benz будет, она появится в конце 2027 года, когда в немецком Раштатте будет завершено производство актуального хэтчбека А-класса. Новая модель будет базироваться на той же модульной платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), что легла в основу CLA третьего поколения, но Каллениус и другие представители Mercedes-Benz, говоря о грядущей новинке, старательно избегали слова «А-класс», намекая, что имя будет другим.

Никаких официальных подробностей о новой модели Mercedes-Benz начального уровня пока нет, но немецкие коллеги резонно предполагают, что, скорее всего, это будет кроссовер — менее крупный и более доступный по сравнению с GLA. Чуть менее вероятно, но не исключено, что Mercedes-Benz вернётся к однообъёмным формам, какие были А-класса первых двух поколений. Платформа MMA, напомним, позволяет выпускать как чистые электромобили, так и гибриды — у «третьего» CLA есть и такие, и такие версии.

Добавим, что по данным JATO Dynamics, продажи Mercedes-Benz A-класса в Европе с января по август этого года составили 44 858 шт. (-10% по сравнению с АППГ). «Копейка» BMW за тот же период разошлась тиражом 58 992 шт. (-2%). Audi A3 продан в количестве 78 054 шт. (-7%), но у Audi, напомним, в семейство A3 входят и седан, и кросс-хэтчбек.

