Компания Mercedes-Benz раскрыла дату премьеры полностью нового минивэна VLE

Премьера Mercedes-Benz VLE состоится 10 марта 2026 года в Штутгарте (Германия), новый минивэн будет предлагаться как с «углеводородными» силовыми установками, так и в виде электромобиля. Вслед за Mercedes-Benz VLE должен дебютировать его максимально роскошный брат — Mercedes-Benz VLS.

Предвестником нового поколения минивэнов Mercedes-Benz стал показанный весной прошлого года в Шанхае помпезный концепт Vision V. По уровню комфорта и роскоши Vision V ближе к грядущему Mercedes-Benz VLS, а Mercedes-Benz VLE будет попроще, но при этом он будет полноценной премиальной моделью с очень богатым уровнем оснащения в топовых комплектациях.

Электрические версии Mercedes-Benz VLE построены на новой модульной платформе VAN.EA (Van Electric Architecture), общей для всех будущих лёгких коммерческих электромобилей Mercedes-Benz. Платформа VAN.EA примерно на 70% унифицирована с платформой VAN.CA (Van Combustion Architecture), которая ляжет в основу «углеводородных» версий Mercedes-Benz VLE. Всё семейство будет производиться на испанском заводе Mercedes-Benz в Витории, работающем с 1954 года и недавно расширенным под выпуск лёгких коммерческих автомобилей нового поколения.

Первыми в производство пойдут электрические версии Mercedes-Benz VLE — их пусконаладочная сборка началась ещё минувшей осенью. Максимальная ёмкость 800-вольтовой батареи составит 113 кВт·ч, её полного заряда хватит примерно на 480 км пробега по циклу WLTP. Разумеется, покупателям будут доступны все новейшие электронные ассистенты водителя, вплоть до автопилота третьего уровня по классификации SAE.

Кузов Mercedes-Benz VLE сможет вместить до восьми человек, в дорогих версиях мест будет меньше, а простор в ногах больше, заводской кемпер тоже будет. Среди роскошных опций ожидается 65-дюймовый киноэкран и высококлассная аудиосистема, обеспечивающая звук, как в лучших кинотеатрах. Внешность Mercedes-Benz VLE пока засвечена только в виде тизеров, из них ясно, что минивэн получит гигантскую подсвеченную радиаторную решётку, простирающуюся до нижней кромки переднего бампера.

Mercedes-Benz VLE и VLS не сразу, а постепенно заменят актуальный Mercedes-Benz V-класса. Цены наверняка вырастут, а грядущий VLS, конечно, будет самым дорогим — по уровню комфорта и роскоши он будет сопоставим с флагманским седаном Mercedes-Benz S-класса.