Новинки ×
  • Компания Mercedes-Benz раскрыла дату премьеры полностью нового минивэна VLE

Компания Mercedes-Benz раскрыла дату премьеры полностью нового минивэна VLE

17.12.2025 178 0 0
Компания Mercedes-Benz раскрыла дату премьеры полностью нового минивэна VLE

Премьера Mercedes-Benz VLE состоится 10 марта 2026 года в Штутгарте (Германия), новый минивэн будет предлагаться как с «углеводородными» силовыми установками, так и в виде электромобиля. Вслед за Mercedes-Benz VLE должен дебютировать его максимально роскошный брат — Mercedes-Benz VLS.

Предвестником нового поколения минивэнов Mercedes-Benz стал показанный весной прошлого года в Шанхае помпезный концепт Vision V. По уровню комфорта и роскоши Vision V ближе к грядущему Mercedes-Benz VLS, а Mercedes-Benz VLE будет попроще, но при этом он будет полноценной премиальной моделью с очень богатым уровнем оснащения в топовых комплектациях.

Электрические версии Mercedes-Benz VLE построены на новой модульной платформе VAN.EA (Van Electric Architecture), общей для всех будущих лёгких коммерческих электромобилей Mercedes-Benz. Платформа VAN.EA примерно на 70% унифицирована с платформой VAN.CA (Van Combustion Architecture), которая ляжет в основу «углеводородных» версий Mercedes-Benz VLE. Всё семейство будет производиться на испанском заводе Mercedes-Benz в Витории, работающем с 1954 года и недавно расширенным под выпуск лёгких коммерческих автомобилей нового поколения.

Первыми в производство пойдут электрические версии Mercedes-Benz VLE — их пусконаладочная сборка началась ещё минувшей осенью. Максимальная ёмкость 800-вольтовой батареи составит 113 кВт·ч, её полного заряда хватит примерно на 480 км пробега по циклу WLTP. Разумеется, покупателям будут доступны все новейшие электронные ассистенты водителя, вплоть до автопилота третьего уровня по классификации SAE.

Кузов Mercedes-Benz VLE сможет вместить до восьми человек, в дорогих версиях мест будет меньше, а простор в ногах больше, заводской кемпер тоже будет. Среди роскошных опций ожидается 65-дюймовый киноэкран и высококлассная аудиосистема, обеспечивающая звук, как в лучших кинотеатрах. Внешность Mercedes-Benz VLE пока засвечена только в виде тизеров, из них ясно, что минивэн получит гигантскую подсвеченную радиаторную решётку, простирающуюся до нижней кромки переднего бампера.

Mercedes-Benz VLE и VLS не сразу, а постепенно заменят актуальный Mercedes-Benz V-класса. Цены наверняка вырастут, а грядущий VLS, конечно, будет самым дорогим — по уровню комфорта и роскоши он будет сопоставим с флагманским седаном Mercedes-Benz S-класса.

минивэн электромобиль новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz V-класс Mercedes-Benz VLE

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость некоторых мелочей Peugeot 206 в свое время стал у нас весьма популярным, а вот его наследник в лице Peugeot 207 особого успеха не добился. И это странно, потому что, по сути, он получился лучше во всем. Что ж... 294 3 1 17.12.2025
Статьи / Авто и технологии Синтетика для автомобиля – выбор экспертов Специалисты объяснили, какое моторное масло обеспечивает надежный запуск и стабильную работу двигателя. 3537 3 0 15.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку Когда очередной электрокар анонсируют как революцию, которая изменит всё, вспоминаешь о том, что автомобиль – это не только про скорость, но и про способность доехать туда, куда планировал,... 2107 13 2 15.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74500 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45216 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17015 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку
7 Автогигант Stellantis может избавиться от нескольких марок
3 Sollers SF1: на подходе пассажирская версия
Новые комментарии
Change privacy settings