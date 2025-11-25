Универсал Mercedes-Benz CLA нового поколения вышел на рынок

Пока что стали известны цены полностью электрических версий пятидверной модели немецкой марки. Известно, что гибриды подтянутся позже.

Компания Mercedes-Benz представила седан CLA третьей генерации в марте 2025 года, а дебют универсала модели – CLA Shooting Brake состоялся в июле. Напомним, в основе новинок лежит модульная платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture), которая была разработана для компактных автомобилей сегмента Entry Luxury, к ним относятся самые доступные по цене в модельной линейке немецкой марки.

На фото: новый Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Mercedes-Benz CLA третьего поколения в кузове седан с гибридными установками поступил в продажу на европейском рынке в начале текущего месяца. Теперь пришла очередь нового универсала модели, правда, пока что на рынок выходит CLA Shooting Brake лишь в паре версий с полностью электрической «начинкой» и прибавкой «with EQ Technology» к названию. Речь идёт о модификациях CLA 250+ и CLA 350 4Matic.

На домашнем рынке, в Германии, стоимость стартовой версии составляет 57 096 евро (эквивалентно примерно 5,21 млн рублей по текущему курсу), а за полноприводный «зелёный» универсал Mercedes-Benz CLA Shooting Brake здесь просят не менее 61 653 евро (около 5,63 млн рублей).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, CLA 250+ with EQ Technology оснащается единственным 272-сильным электродвигателем, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 335 Нм. В свою очередь полноприводный вариант CLA 350 4Matic with EQ Technology снабдили двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 354 л.с. (515 Нм).

На фото: салон нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake

Обеим модификациям нового универсала Mercedes-Benz CLA положена никель-марганец-кобальтовая тяговая батарея ёмкостью 85 кВт*ч. У переднеприводной пятидверки запас хода на одной зарядке равен 768 км, у полноприводника – 743 км (при расчёте по циклу WLTP). В первом случае на разгон с места до «сотни» CLA Shooting Brake нужно 6,8 секунды, во втором – 5,0 секунды. Максимальная скорость вне зависимости от «начинки» ограничена электроникой на 210 км/ч.

В дальнейшем (вероятно, в начале 2026 года) линейку пополнят гибридные версии нового Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Известно, что в основе системы находится новая 1,5-литровая бензиновая турбочетвёрка семейства FAME с заводским индексом M252, которая работает в тандеме с электромотором, интегрированным в восьмиступенчатый робот с двумя сцеплениями (8F-eDCT). Официальные подробности об этой «начинке» появятся позже, но, вероятно, техника окажется такой же, как у уже рассекреченного седана.

На фото: новые универсал и седан Mercedes-Benz CLA

Так, гибридной четырёхдверке положены батарея ёмкостью 1,3 кВт*ч, 48-вольтовая электросистема, 30-сильный электромотор. Максимальная совокупная отдача силовой установки у стартовой версии CLA 180 равна 156 л.с., а крутящий момент – 280 Нм, у варианта CLA 200 – 184 л.с. (330 Нм), у топовой модификации CLA 220 – 211 л.с. (380 Нм).

Напомним, при смене генерации Mercedes-Benz CLA Shooting Brake слегка подрос. Его габаритная длина составляет 4723 мм (на 35 мм больше по сравнению с предшественником), ширина – 1855 мм (на 25 мм больше), высота – 1469 мм (на 27 мм больше), а расстояние между осями равно 2790 мм (на 61 мм больше). В списке особенностей модели числится электрохромная панорамная крыша SkyControl с функцией затемнения отдельных секций. Опционально оно может быть дополнено встроенными 158 трёхлучевыми звездами с изменяемой яркостью.