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Автодилер может выкупить российский завод Volkswagen

01.03.2023 214 1 0

По неофициальным данным, к производству предприятие вернется к осени, причем на его конвейер может встать некий «аналог» Тигуана.

О том, что концерн Volkswagen собирается продать свою калужскую площадку, еще в прошлом году писали немецкие СМИ. В начале февраля 2023-го «Коммерсантъ» назвал претендентом на покупку завода АФК «Система». А вчера телеграм-канал «Русский автомобиль» раскрыл еще одного потенциального покупателя: это дилерский холдинг «Авилон». Теперь же РБК, ссылаясь на свои источники, знакомые с ходом переговоров, сообщает, что именно «Авилон» является основным претендентом, тогда как АФК «Система» в итоге отказалась от покупки актива VW. По информации издания, финальное согласование сделки между немецким концерном и российским дилерским холдингом планируется уже 3 марта.

«Русский автомобиль», в свою очередь, отмечает, что «начало производства стоит ждать не ранее сентября», и что «заводчане уверены, что первым начнут собирать какой-то китайский вариант Тигуана». Видимо, речь о разновидности кроссовера VW для «поднебесного» рынка (там у Tiguan несколько братьев). При этом новый владелец завода может придумать собственный бренд.

Напомним, предприятие Volkswagen запустили в Калуге в 2007 году, в 2009-м оно перешло на производство по полному циклу. До начала всем известных событий завод делал модели Volkswagen Polo и Skoda Rapid, а также паркетник Volkswagen Tiguan. К слову, в 2022-м же Фольксваген закрыл свой офис в Нижнем Новгороде и покинул производственную площадку Группы ГАЗ (там делали VW Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia).

Между тем в октябре стало известно о том, что российский завод Mercedes-Benz выкупил другой крупный дилерский холдинг – «Автодом». Эту площадку планируют перезапустить до конца текущего года.

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1 комментарий
02.03.2023 02:23
nikad8p

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