Российские активы Volkswagen были арестованы по иску ГАЗа

Немецкий концерн Volkswagen начал собирать автомобили на мощностях завода группы ГАЗ, расположенного в Нижнем Новгороде, в 2012 году. Производственные мощности этой площадки рассчитаны на выпуск 132 тыс. машин ежегодно. Здесь был налажен выпуск VW Taos, а также Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. Компания приостановила конвейер весной, а решение о прекращении производства машин на этом предприятии приняла летом прошлого года. Теперь группа ГАЗ подала на Volkswagen в суд.

Согласно обращению, автозавод группы ГАЗ требует признать недействительным расторжение соглашения с Volkswagen о контрактной сборке машин. Соглашение о контрактной сборке должно было действовать до конца 2025 года. Заявитель сообщил, что это решение VW привело к убыткам, которые понесла российская компания: их размер, по заявлению истца составил 15,6 млрд рублей. Cоответствующий иск был подан 14 марта в арбитражный суд Нижегородской области.

Денежные средства в размере убытка группа ГАЗ требует взыскать с немецкого концерна. По итогам рассмотрения арбитражный суд удовлетворил ходатайство и наложил арест на всё имущество концерна в РФ: речь идёт о долях в российском представительстве Volkswagen, а также в подконтрольных ему юридических лицах.



По данным РБК, в списке активов числятся доли 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft, 16,8% Skoda Auto A.S. и 55,14% Volkswagen Dinance Luxemburg S.A. в уставном капитале ООО «Фольксваген Груп Рус»; доля ООО «Фольксваген Груп Рус» в уставном капитале ООО «Фольксваген КС», ООО «Скания Страхование» и ООО «Скания Финанс», а также одиннадцать объектов недвижимого имущества ООО «Фольксваген Груп Рус», производственное оборудование и прочее движимое имущество производителя.

Кроме того, суд запретил производить любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, а также увеличением и уменьшением уставного капитала в ООО «Фольксваген Груп Рус» (ФГР), «Скания Страхование» и «Скания Финанс».

В определении суда говорится о том, что, по утверждению ГАЗа, концерн Volkswagen намерен «в ближайшее время окончательно уйти с российского рынка путём продажи оставшихся активов третьим лицам, что создает риск отчуждения как долей в уставном капитале ФГР, так и отчуждение ФГР отдельных активов, например принадлежащего ему завода по производству автомобилей в Калуге». Истец добавил, что для принятия обеспечительных мер основанием является то, что в случае продажи доли в уставном капитале «Фольксваген Груп Рус» у концерна не останется иных активов в РФ.



Напомним, официальной информации о том, кто может купить завод VW в Калуге, пока нет. Однако СМИ ранее называли потенциальных претендентов: сначала предполагалось, что сделку могут заключить с АФК «Система» (позже появилась информация, что сделки не будет), затем следующим владельцем актива назвали дилерский холдинг «Авилон». На этой площадке был налажен выпуск моделей Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid.

UPD: В VW отреагировали на решение об аресте российских активов. «Мы осведомлены об иске со стороны ГАЗа, и в данный момент мы знакомимся с материалами этого дела, – цитирует Autonews.ru сообщение компании. – Мы удивлены получением иска от ГАЗа именно на этом этапе, учитывая, что у нас были хорошие деловые отношения на протяжении многих лет и наше партнерство завершилось на взаимосогласованных условиях в середине 2022 года».

Представители производителя добавили, что сейчас концерн VW находится в процессе подачи заявки на одобрение госорганами РФ продажи своей доли в Volkswagen Group Rus (включая завод в Калуге, на котором заняты более 4 тыс. сотрудников). В роли покупателя выступает «заслуживающий доверие российский инвестор».