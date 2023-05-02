Казахстанская компания опровергла информацию о планах по покупке российского завода Hyundai

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR), расположенный в Санкт-Петербурге, был отправлен в простой весной прошлого года, тогда в качестве причины такого решения была названа нехватка комплектующих. Впоследствии руководство компании ещё несколько раз продлевало режим простоя. В январе текущего года на заводе стартовал процесс увольнения сотрудников, но в компании по-прежнему не сообщают о том, какая судьба ждёт завод Hyundai в РФ.

На фото: Hyundai Solaris на петербургском заводе

В конце прошлого года предприятие HMMR было частично перезапущено: тогда здесь начали штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. Правда, в компании сразу оговорились: выпущенная продукция предназначена не для РФ, её направляли на конвейер казахстанского завода, расположенного в Алма-Ате, для финальной сборки автомобилей.



В конце февраля в СМИ появилась информация о том, что петербургский завод может приобрести некая компания из Казахстана. О планах тогда рассказал председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик. Отметим, название потенциального покупателя не называлось, но были озвучены предположения, что в его роли может выступить компания «Астана Моторс» (Hyundai Trans Kazakhstan, куда направлялись кузова с петербургской площадки, является её дочерним предприятием).

На фото: Hyundai Creta

Теперь агентство ТАСС сообщает о том, что компания «Астана Моторс» опровергает планы по покупке российского автомобильного завода Hyundai. О ближайших планах, в которые не входит приобретение активов корейского производителя в РФ, рассказали в пресс-службе казахстанской фирмы.



Представители «Астаны Моторс» подчеркнули, что компания «не имеет планов вхождения на завод в РФ». В ближайшие планы фирмы входит дальнейшее развитие производства автомобилей в Казахстане, углубление локализации, а также увеличение числа моделей, которые выпускаются методом мелкоузловой сборки.

На фото: Kia Rio

В пресс-службе также отметили, что в текущем году казахстанская компания «Астана Моторс» собирается начать строительство завода по выпуску компонентов для автомобилей Hyundai местной сборки. Производственная площадка будет располагаться в индустриальной зоне Алма-Аты. Здесь будут выпускать автомобильные сиденья, мультимедийные системы, брызговики, подкрылки и полиуретановые коврики.



Это значит, что будущее российского завода Hyundai пока по-прежнему туманно. Стоит напомнить, что петербургское предприятие рассчитано на выпуск более 200 тыс. машин ежегодно. Ранее здесь выпускались Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Машины поставлялись дилерам в РФ и отправлялись на рынки других стран.