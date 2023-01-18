На российском заводе Hyundai началось сокращение персонала

Завод Hyundai, расположенный в Санкт-Петербурге, был отправлен в простой весной прошлого года из-за нехватки комплектующих. Позже этот режим был продлён несколько раз: нынешний простой продлится до конца января 2023-го. В конце прошлого года производитель рассказывал о планах по сокращению персонала на своём предприятии в РФ, теперь стартовал процесс увольнения сотрудников.

На фото: Hyundai Creta

О сокращении персонала на российском заводе Hyundai сообщает ТАСС со ссылкой на работников этого предприятия. Известно, что сейчас штат сотрудников, находящихся в простое, насчитывает 2180 человек. Увольнение проходит в два этапа – сначала работники подписывают соответствующее соглашение, а во время второго визита оформляют другие необходимые документы, сдают пропуска и ключи. По информации агентства, процедура сокращения продлится до 17 февраля.



Напомним, Hyundai запустила предприятие в РФ в 2010 году, также этой компании принадлежит моторный завод. Кроме того, под конец 2020-го производитель приобрёл площадку, которая раньше принадлежала американскому концерну General Motors (завод подвергся консервации ещё в 2015-ом). Ранее ожидалось, что с его помощью корейцы смогут расширить местное производство.

На фото: Hyundai Solaris

Мощности российского автозавода Hyundai рассчитаны на выпуск более 200 тыс. машин ежегодно. С этого конвейера ранее сходили легковые автомобили Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Они поставлялись не только дилерам в РФ, но и на другие рынки. Несмотря на падение продаж автомобилей в России, все перечисленные модели сумели войти в первую десятку самых востребованных по итогам прошлого года: так, Rio оказался на четвёртом месте, Solaris – на пятом, а Creta – на седьмом (по данным АЕБ).



В конце прошлого года стало известно о том, что петербургскую площадку частично перезапустили: здесь начали штамповать детали, сваривать и окрашивать кузова для Hyundai Solaris. Отметим, эта продукция предназначена не для РФ: кузова поставляются в Казахстан (на завод корейской компании, расположенный в Алма-Ате), где проводится сборка автомобилей.

На фото: Kia Rio X

Тогда же предполагалось, что на этом производитель не планирует останавливаться: скорее всего, в дальнейшем на российском заводе Хёндэ может начаться выпуск кузовов и для компактного кроссовера Hyundai Creta (вероятно, они также будут поставляться на сборку в Казахстан). Очевидно, для выпуска кузовов в Санкт-Петербурге полный штат сотрудников не нужен, так что большая их часть попадёт под сокращение.



Ранее независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев отмечал, что частичный перезапуск производства на заводе Hyundai не стоит воспринимать как решение корейского производителя остаться в РФ. По его словам, пока что у компании не готов ответ на вопрос касательно российского бизнеса. Не исключено, что Hyundai подождёт с принятием решения в течение нынешнего года.