Российский авторынок: итоги 2022 года от АЕБ и прогноз на 2023-й (ожидается рост)

Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей продолжил падение и в декабре: отгрузки дилерам составили немногим более 64 тысяч единиц (на 50,2% меньше, чем годом ранее). Однако этот результат больше ноябрьского на 38,1% (тогда было продано 46 403 шт.).

Согласно сегодняшнему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в течение 2022 года в РФ было продано 687 370 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 58,8% (в количественном выражении – на 979 410 шт.) меньше, чем годом ранее. Как отметили в АЕБ, на автомобили сегмента SUV пришлось 334 933 единиц (доля на рынке – 48,7%), на лёгкие коммерческие машины – 81 060 шт. (11,8%), на пикапы – 6961 шт. (1,0%), а на электромобили – всего 840 экземпляров (0,1%).

По подсчётам ассоциации, в декабре продажи новых машин упали на 50,2% до 64 072 экземпляра (в количественном выражении минус составил 64 529 шт.). В тройке брендов-лидеров только российские марки: Lada с результатом 24 009 машин (на 20% меньше, чем годом ранее), УАЗ (10 753 шт., +209%) и ГАЗ (8578 шт., +35%). В списке самых популярных моделей декабря тоже все три «призёра» – отечественные. Возглавляет рейтинг Lada Granta с показателем 15 509 экземпляров и приростом на 161,1%. «Серебро» у Lada Niva (результаты внедорожников Travel и Legend объединены), они разошлись совокупным тиражом в 7150 шт., что на 33,4% больше, чем в декабре 2021 года. Замыкает первую тройку УАЗ Patriot с показателем 4027 шт. (+188,1%).

В организации результат продаж новых легковых и лёгких коммерческих ТС и падение авторынка РФ почти на 59% в целом считают «неплохим результатом». Дело в том, что в течение года звучали различные прогнозы по 2022 году: согласно некоторым из них, рынок мог добраться только до отметки в полмиллиона машин, однако удалось реализовать почти на 200 тыс. больше.

Как Kolesa.ru отмечал ранее, в АЕБ при подсчёте результатов авторынка РФ используют данные по дилерским отгрузкам. Такой подход не позволяет в полной мере отражать ситуацию на авторынке: к примеру, неучтёнными остаются новые автомобили, попадающие в страну по схеме параллельного импорта, которая была легализована минувшей весной.



В ходе сегодняшней конференции АЕБ, посвящённой итогам 2022 года, председатель Комитета автопроизводителей ассоциации Алексей Калицев отметил, что продукция, поставляемая по схеме параллельного импорта, входит в число внешних факторов, влияющих на развитие автомобильного рынка РФ, однако её объёмы пока что не так велики. Известно, что в дальнейшем АЕБ может перейти от неинформативных сведений от автопроизводителей к данным о регистрации новых машин (точные сроки, когда это произойдёт, пока не называются).

По словам Алексея Калицева, параллельный импорт связан с определёнными рисками в случае, если автомобили ввозятся в страну по схеме «физлицо на физлицо» (она использовалась в основном на ранних этапах весной-летом прошлого года). Сейчас дилеры в основном используют схему «юрлицо на юрлицо»: это позволило вывести параллельный импорт на другой уровень и повысило безопасность таких сделок.



В АЕБ считают, что разрыв между официальными прайс-листами и ценами в автосалонах, прежде всего, связан с нарушением логистических цепочек и проблемами с поставками. По словам Алексея Калицева, из-за этого производители не могут влиять на реальные цены на российском авторынке. В ассоциации называют актуальную стоимость машин в стране «очень высокой» и признают, что в нынешних условиях делают ставку на кредитование и льготные программы стимулирования спроса. Так, в середине года кредитование почти полностью остановилось из-за высокой ключевой ставки (17%): тогда ставки по автокредитам достигали 35%. В АЕБ подчеркнули, что сейчас доля кредитных машин вернулась практически на уровень 2021 года.

На фото: Geely Atlas Pro

По итогам прошлого года эксперты отметили ощутимое сокращение объёма продаж автомобилей класса C, а также его замещение моделями сегмента SUV. В АЕБ подчеркнули, что это неудивительно, ведь ряды моделей С-сегмента заметно поредели, точнее, по сути, исчезли. Также заметным стало сокращение сегмента В: такие автомобили замещают сравнительно недорогие кроссоверы SUV-B. Ещё в ассоциации обратили внимание на то, что падение в 2022-м количества проданных электромобилей из-за прекращения поставок не отражает реальную ёмкость рынка.



Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ считает, что «скучно в 2023 году не будет». По прогнозу экспертов (согласно умеренному сценарию), по итогам текущего года авторынок РФ может подрасти на 12% до 770 тыс. проданных новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (это предположение основано на нынешней схеме, учитывающей только дилерские отгрузки). Из них около 15-16 тысяч, вероятно, придётся на электромобили. Алексей Калицев отметил, что солидный прирост могут обеспечить службы такси, каршеринга, наличие новых локализованных моделей, а также скидки по возобновлённой с 1 января госпрограмме.

В ассоциации ещё добавили, что вторичный автомобильный рынок сейчас втрое превышает по объёму количество проданных новых машин, а в дальнейшем может дойти и до пятикратного отрыва. Стоит отметить, что, по мнению экспертов, коллапса в поставках запчастей и послепродажном обслуживании в РФ не произошло. Напомним, ранее в АЕБ предупреждали, что легализация параллельного импорта может привести к росту контрафактных деталей.