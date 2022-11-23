Госпрограмму льготного автокредитования в РФ решено продлить на 2023 год

Ранее предполагалось, что деньги для возобновления программы стимулирования спроса могут и не найти, так как они поступают от утильсбора, а в текущем году это направление ощутимо просело.

Цены на автомобили в стране в 2022-ом заметно выросли. Это связано с увеличением стоимости, а также дефицитом комплектующих, что затрудняет производство машин, а также с удорожанием логистики: ряд моделей ввозят в страну по иным цепочкам поставок, в том числе по схеме параллельного импорта. А чем больше посредников, тем, очевидно, выше оказывается итоговая цена для конечных покупателей.

Многие россияне могут позволить себе купить новый автомобиль только в кредит (при этом совокупная сумма покупки значительно увеличивается). Чтобы уменьшить стоимость машин, некоторые граждане (определённых категорий) могут воспользоваться госпрограммой льготного автокредитования. Согласно ей, клиентам предоставляются скидки на покупку новых машин (соответствующих условиям), а выпадающие доходы компаниям компенсирует государство.



Предполагалось, что госпрограмма стимулирования спроса будет завершена в декабре текущего года. Однако теперь в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о продлении действия «инструмента» в России на декабрь, а также о том, что программа льготного автокредитования будет перезапущена банками с 1 января 2023 года.

Ранее предполагалось, что деньги для возобновления госпрограммы в следующем году могут и не найтись в достаточном количестве: дело в том, что они, как правило, поступают от утильсбора, а в текущем году это направление ощутимо просело. Напомним, утилизационный сбор платят автопроизводители, но тем, у кого высокий уровень локализации, деньги большей частью возвращаются, так что основной доход идёт от импорта.



Отметим, в последние годы сумма субсидий на реализацию программ льготного автокредитования и лизинга традиционно составляла около 15 млрд рублей. В 2022-ом общий бюджет госпрограммы автокредитования с «дисконтом» составил 9,7 млрд рублей, на начало ноября объём предоставленных скидок составил порядка 7 млрд рублей. Эти деньги позволили реализовать в стране 34 131 автомобиль. Предполагается, что до конца года объём продаж новых автомобилей, проданных в рамках госпрограммы, составит не менее 50 тыс. экземпляров.

Как сообщает ТАСС, в текущем году подать заявление о предоставлении субсидии компании могут до 20 декабря, это значит, что банки могут выдавать льготные кредиты гражданам до 19-го числа. Напомним, условия госпрограммы распространяются на все модели марок УАЗ, Lada, ГАЗ, Урал и Haval стоимостью до 2 млн рублей. Также она рассчитана на желающих купить в кредит электромобили бренда Evolute (пока что в продаже две модели – седан i-Pro и компактный кроссовер i-Joy).



Согласно нынешним условиям, скидка на автомобили по программе льготного автокредитования составляет 25% для жителей Дальневосточного федерального округа и 20% для проживающих в остальных регионах РФ. Кроме того, покупателям электромобилей местного производства предоставляется 35-процентная скидка (но она не должна превышать 925 тыс. рублей).