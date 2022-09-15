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  • Без денег от утильсбора: автопром РФ получит значительно меньше господдержки в 2023 году

Без денег от утильсбора: автопром РФ получит значительно меньше господдержки в 2023 году

15.09.2022 94 0 0

Раньше субсидии на программы стимулирования спроса на авторынке в РФ формировались из поступлений от утильсбора, теперь это направление сильно просело.

 

Российский авторынок в 2022 году рухнул уже на 60,7%: по подсчётам АЕБ, за январь-август в стране было продано всего 410 548 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей (за первые восемь месяцев прошлого года показатель составил 1 044 766 машин). Проблемы связаны как с нехваткой комплектующих, что не позволяет заводам полноценно возобновить производство, так и с падающей покупательской способностью россиян.

Как правило, деньги на реализацию программ господдержки автопрома РФ выделялись из поступлений от утильсбора: его платят автопроизводители (однако тем, у кого высокий уровень локализации деньги большей частью возвращаются). Сейчас многие иностранные компании не выпускают автомобили в РФ, а также не импортируют их в страну. Часть из них поставила бизнес на паузу, а некоторые, например, Renault, полностью ушли с российского рынка. На сегодняшний день из предприятий иностранных концернов работает и платит сбор только тульский завод китайской марки Haval.

Как сообщает «Коммерсант», в сложившейся ситуации у автопрома не получилось собрать денег себе на господдержку в 2023 году. Так, на программы льготного автокредитования и лизинга сейчас заложено менее 10 млрд рублей (в последние годы сумма традиционно составляла около 15 млрд рублей). В результате господдержка отрасли в следующем году может значительно сократиться, об этом рассказали источники издания, знакомые с ходом подготовки бюджета страны.

«Сейчас нет подтверждения ранее заложенных на 2023 год средств даже на основную программу льготного лизинга и кредитования. Не говоря уже о средствах на импортозамещение компонентов, о котором говорится в проекте новой стратегии автопрома», — отметил один из спикеров издания. Отметим, ранее предполагалось, что в 2023-ем на льготное автокредитование потратят 13,3 млрд рублей, а на льготный лизинг – ещё 5,1 млрд рублей.

На дату 13 сентября бюджет собрал от утилизационного сбора по всем видам техники 152,6 млрд рублей: это соответствует 28,7% от запланированных на 2022 год доходов по этой статье, предполагалось, что размер поступлений составит 531 млрд рублей, из которых 140,4 млрд рублей должны были быть от импорта машин. Для сравнения, в 2021 году с автомобилей собрали 513,8 млрд рублей, из них от импорта было получено 130,4 млрд рублей (в РФ ввезли 372,7 тыс. машин).

Власти могли бы направить на финансирование программ льготных лизинга и автокредитования те средства утильсбора, которые были собраны от импорта автомобилей. Однако, по данным источников издания, этот вариант пока не нашёл поддержки у тех, кто занимается формированием бюджета. В предыдущие годы для увеличения объёмов средств для госпрограмм чиновники использовали индексацию самого сбора (правда, в 2021-ом правительство очередное повышение так и не согласовало). Сейчас такая мера, скорее всего, не поможет: машины в РФ производят единицы, импорт тоже значительно сократился. Любое увеличение сборов приведёт к росту цены для потребителей, а стоимость машин итак за последнее время ощутимо повысилась.

В прошлом месяце стало известно о подготовке новой стратегии развития автопрома РФ, она рассчитана на срок до 2035 года. В списке основных целей – повышение степени локализации выпускаемых в стране машин: предполагается, что уровень должен быть не менее 80%. В стране хотят создать автокомпонентные производства, выпускать малые дизельные двигатели, автоматические коробки передач, компоненты антиблокировочных систем тормозов, подушки безопасности.

Россия авторынок авто и общество производство

 

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