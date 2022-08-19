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Ставка на локализацию: подготовлена новая стратегия развития автопрома РФ

19.08.2022 92 0 0

План пока не окончательный: Минпромторг РФ готов вносить изменения в соответствии с «мнениями заинтересованных сторон». Стратегия рассчитана на период до 2035 года.

 

Участники автоотрасли ещё в марте текущего года отмечали, что нынешняя стратегия развития автопрома РФ, принятая ещё в 2018 году (была рассчитана до 2025 года), перестала быть актуальной. Теперь в Министерстве промышленности и торговли разработали новый план, на этот раз – до 2035-го. Текст соответствующего проекта распоряжения правительства был опубликован на сайте regulation.gov.ru. По данным «Ведомостей», в создании документа участвовали представители ФГУП НАМИ и российские автопроизводители.

По подсчётам Росстата, выпуск легковых автомобилей в РФ в первой половине 2022 года упал в 2,6 раза: всего за указанный период было выпущено 281 тыс. единиц. В списке главных целей новой стратегии развития – повышение степени локализации выпускаемых в стране машин: предполагается, что уровень должен быть не менее 80%. В ведомстве считают, что необходимо обеспечить «технологический суверенитет отечественного автопрома».

Стратегия предполагает, что в стране будут созданы автокомпонентные производства, главным образом речь идёт о силовых агрегатах, а также системах активной и пассивной безопасности. Так, ожидается, что акцент будет сделан на малых дизельных двигателях, автоматических коробках передач, компонентах антиблокировочных систем тормозов, а также подушках безопасности. До 2035 года на это планируется потратить около 500-600 млрд рублей. По мнению составителей документа, примерно такая же сумма понадобится для «поддержки экспорта».

Авторы проекта стратегии отметили, что автомобильные компоненты российского производства должны не только, собственно, появиться, но и быть конкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами. Для этого нужно изыскать в общей сложности 2,7 трлн рублей, которые будут направлены в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и в организацию производства компонентов. Предполагается, что эта сумма будет освоена в течение 2023-2035 годов.

Часть денег выделят из госказны в рамках финансовых и регуляторных мер, однако основная нагрузка в плане инвестиций ляжет на представителей бизнеса. Так, по подсчётам разработчиков новой стратегии предприятия российского автопрома в среднем инвестируют в НИОКР примерно 0,2-0,5% выручки в год (по данным за 2016-2021 годы). Предполагается, что в дальнейшем этот показатель должен будет вырасти до 3-4% годового оборота.

Авторы стратегии развития автопрома РФ отметили, что иностранные инжиниринговые компании больше не взаимодействуют с российскими предприятиями, так что в 2022 году реализация НИОКР «будет сопряжена с большими затратами», кроме того, это приведёт к более длительному процессу разработки.

В документе есть и прогноз: в Минпромторге считают, что в 2022 году в РФ будет реализовано в общей сложности 800 тыс. машин всех типов, из них 600 тыс. придётся на легковые автомобили. Отметим, по данным АЕБ, за первые семь месяцев текущего года в России было продано 368 850 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что на 60,5% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Предполагается, что рынок сможет превзойти показатели 2021 года не ранее 2026-2027-го: ожидается, что объём авторынка составит 1,75-1,76 млн автомобилей, из них 1,3-1,4 млн машин, вероятно, будут местного производства. Также авторы документа считают, что в 2035 году в РФ выпустят 2,1 млн транспортных средств, из них 1,9 млн единиц будут проданы на внутреннем рынке.

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